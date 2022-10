Colectivo: por falta de combustible hubo demoras en la frecuencia

Compartir

Pese a los subsidios que recibe la empresa, el factor del abastecimiento de combustible habría generado demoras en el servicio durante las primeras horas de la jornada del día de ayer, situación que se revirtió cerca del mediodía. “Estamos con el servicio de emergencia”, manifestó un chofer al Grupo de Medios TVO.

“Siempre hay inconvenientes pero así nomas es, ya estamos acostumbrados, hasta 20 minutos se espera. Suelo tomar la línea 70, algunas veces demora cuando hay corte de ruta y por otras cosas demora más”, expresó resignado un hombre que aguardaba en una de las cabeceras del servicio.

Si bien desde la empresa no se informó oficialmente el motivo de las demoras, uno de los gremios confirmó extraoficialmente que el motivo se debió a la falta de gasoil necesario para las unidades. Esto generó serias demoras en las primeras horas de la mañana cuando se registra el mayor movimiento de usuarios del servicio. “Estamos con el servicio de emergencia nomas, somos nosotros los que damos la cara así que hacemos lo que se puede”, indicó un chofer.

Por su parte, otro usuario no se mostró sorprendido con la situación “porque siempre es lo mismo”. “Al menos siempre hay colectivos, eso es lo importante, de que nunca dejan a pie a la gente y que por poco que haya siempre hay. Hay que esperar, es la costumbre ya que tenemos desde la pandemia, hay que esperar un poco. Yo voy a llegar un poco más tarde pero voy a llegar”, completo el hombre.

En este marco, el concejal de la UCR, Enzo Casadei, repudió que la empresa Crucero del Sur y la Municipalidad no hayan advertido sobre la demoras de colectivo por la falta de combustible.

«Cientos de vecinos quedaron en la parada, por las pocas unidades que había circulado. Esa falta de previsibilidad afectó a muchos vecinos», dijo al mismo tiempo que contó que ante la situación que de nuevo se vivió ayer por la mañana con el transporte público de pasajeros, «presentamos un proyecto de comunicación instando al Poder Ejecutivo municipal a que haga público y envié a la Comisión de Transporte los resultados de la auditoria a la empresa Crucero del Sur».

