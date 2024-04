Colectivos: choferes se encuentran a la espera de las resoluciones judiciales

El secretario general de UCRA, Javier Oviedo en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación del transporte en la ciudad y comentó que aún no hay ningún tipo de novedades al respecto y que se encuentran a la espera de lo que se resuelva por vía judicial siempre y cuando se garantice la fuente laboral de los choferes.

Oviedo comenzó diciendo: “seguimos sin ninguna novedad al respecto y esperando que se resuelva esta situación tan agravante para los trabajadores y para los usuarios”.

En relación a si hay algún tipo de novedad, explicó que lo único que tienen al respecto es que la Comuna los puso en conocimiento de que hará uso de las facultades que le habilita a tomar posesión por el incumplimiento a la empresa prestataria del servicio y la que le habilita la toma de posesión de las unidades para garantizar el servicio”.

Señaló también “estamos a la expectativa de lo que se resuelva por vía judicial para ver si se restablece el servicio siempre y cuando esté garantizada la fuente laboral de los trabajadores”.

“La parte judicial está en su proceso por una cuestión de tiempos legales, está en marcha esto y los empleados están esperando cobrar la deuda que tiene la empresa con ellos y así también sus respectivas indemnizaciones”, manifestó.

Consultado sobre el monto de la deuda que tiene la empresa con los trabajadores, explicó “que ya la deuda que mantiene Crucero del Sur con cada trabajador ronda los 2 millones de pesos, solo de sueldos”.

El gremialista comentó que hay choferes que se encuentran en modo de protesta a fines de que no se pueda sacar nada de las instalaciones hasta que no se resuelva la situación laboral, ellos están en un plan de lucha desde que empezó la situación.

“Yo creo que hay una decisión tomada por parte de la empresa de no seguir en Formosa y es por ello que lo único que nos queda es judicializar esta situación y esperar a que haya algún interesado en prestar el servicio de colectivos en la ciudad”, cerró diciendo.