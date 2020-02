Colectivos: con la modificación de los recorridos se mejorará la frecuencia

Compartir

José Olmedo, director de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó la importancia de la modificación en los recorridos de 3 líneas del servicio de colectivos urbanos, que según detalló permitirá que los móviles lleguen a más barrios y que mejore la frecuencia.

«Hicimos modificaciones las cuales van a entrar en vigencia a partir del día lunes 10 de febrero en 3 líneas importantes de la ciudad, la 30, 40 y 60, en la línea 30 hacemos una extensión permitiendo que los vecinos de Lote Rural 33 tengan presencia del transporte urbano de pasajeros, lo hicimos en virtud de mejorar la seguridad vial de esos vecinos ya que debían cruzar la ruta nacional 11 y acercarse hasta las distintas paradas que están dispuestas en ese sector de la ciudad para poder tomar el transporte urbano para venir hacia el centro de la ciudad, por otro lado volvimos la cabecera de la línea 40 al lugar de siempre que era la calle Mouchard y Coronel Bogado del barrio Virgen Niña, por ahí va a hacer su recorrido por calle Coronel Bogado hasta Sargento Ramón Acosta y desde ahí va a retomar su recorrido habitual que es sobre la avenida Italia», comenzó explicando.

«Esto lo hicimos para beneficiar la frecuencia de esa línea, poder bajar la frecuencia que es algo que por ahí reclama bastante el vecino de la ciudad de Formosa y retiramos una línea de colectivo que transite por la avenida Gendarmería Nacional y Néstor Kirchner cuando se dirigía al barrio 12 de Octubre, esto permite garantizar la seguridad vial de los vecinos de Formosa que se desplazan dentro del transporte urbano como también los demás actores de la vía pública», acotó.

«Esto tiene dos contrasentidos, por un lado que vecinos de otros barrios puedan contar con el transporte público porque no llega a todos los barrios de la ciudad como por ahí nos gustaría a nosotros, esas autorizaciones dependen de la SNRT la cual todavía nos tiene pendiente dos líneas nuevas de colectivos para la ciudad y ahora vamos a retomar ese trámite para que nos puedan reconocer esas líneas y más formoseños puedan contar con el transporte público en Formosa y por otro lado algo importante que es mejorar la frecuencia de los colectivos que es lo que nos demanda la gran mayoría de los vecinos que son usuarios de este servicio y al mejorar la frecuencia estamos dando mayor seguridad vial también a los demás actores que utilizan la vía pública y que son parte del tránsito tan agitado que tenemos hoy por hoy en Formosa debido a la expansión y al crecimiento demográfico y poblacional que hemos tenido en la ciudad», dijo.

«Ahora estamos en tratativas de una audiencia para poder hablar de este tema de las líneas pendientes, creemos que una vez que el Ministerio de Trasporte y la Secretaría de Gestión de Transporte en particular termine todo el tema de que le tiene tan ocupado ahora que es la reactivación del subsidio por el término de 120 días va a empezar a recibir distintas jurisdicciones municipales ya que cada una de ellas tiene su particularidad y su propia impronta», explicó.

«Esto se hace para beneficiar a todos los usuarios y en particular a los usuarios de estas tres líneas de la ciudad de Formosa ya que tienen mucha afluencia de pasajeros», destacó.