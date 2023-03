Colectivos: «Me hubiera gustado que esa decisión latomarán hace años», dijo García sobre la auditoria

El tema de la crisis en el transporte urbano de pasajeros continúa generando debate político y la decisión de la municipalidad de auditar a la empresa estuvo presente en la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad en donde la medida fue celebrada por gran parte de los ediles. “Me parece bien que la municipalidad ahora haga el ejercicio de los controles correspondientes”, manifestó Hugo Cacho García, concejal del Partido Justicialista, al Grupo de Medios TVO.

“Me parece bien que la municipalidad ahora haga el ejercicio de los controles correspondientes, me hubiera gustado que esa decisión la tomarán hace 2 o 3 años antes, los actores están. La municipalidad, el gobierno de la Provincia, el Concejo Deliberante, están todos los actores presentes y hay que entender que el transporte no está pasando por un buen momento, entonces tenemos que poner las cosas como tienen que ser”, agregó García.

La designación de Fabián Cáceres como auditor de la empresa Crucero del Sur, fue bien recibida tanto por los gremios como por los concejales capitalinos aunque algunos de ellos exigieron mayor transparencia y cuestionaron las demoras para los controles que se debían realizar a la prestataria del servicio. Algunos referentes incluso habrían trascendido que la crisis se debe a un desfinanciamiento del gobierno provincial.

Al respecto, García expresó que “no entiendo de qué desfinanciación del gobierno de la Provincia de Formosa hablan, cuando el gobierno hace más de 3 años está asistiendo con subsidios; el Concejo Deliberante, el gobierno nacional también, entonces no se cual es el desfinanciamiento. Me parece que el que dijo eso tiene un problema y no sabe administrativamente cuales son todos los procesos”.

En efecto, la empresa Crucero del Sur recibe mensualmente subsidios por parte de los 3 estados, el nacional, provincial y municipal, además incluso recibe montos económicos por parte del Concejo Deliberante de la ciudad por lo que uno de los análisis de la auditoría que inició esta semana también recae sobre la situación financiera de dicha empresa.

“El gobierno de la Provincia viene hace un par de años financiando el boleto, primero con 15 millones de pesos, después con 20 millones de pesos y se fue incrementando, entonces no sé cual es el desfinanciamiento. El gobierno de la Provincia nunca ha dejado de financiar el transporte, siempre se ha interesado por más que el dueño del transporte público de pasajeros no es el gobierno de la Provincia, ayuda y contribuye para que lo podamos mejorar”, enfatizó el edil.

En este mismo sentido, García amplió que “el transporte está pasando por un mal momento y no es solamente el transporte de Formosa, todas las provincias tienen el mismo problema y su origen viene del 2018 cuando el macrismo sacó los subsidios. Esto tenemos que ver de qué manera lo vamos a solucionar en Formosa, cómo puede ser que la CABA tenga el 72% de los subsidios”.

Se estima que los resultados de la auditoría que inició esta semana en la empresa, tardaron varios días en ser recabados, analizados y expuestos. Por lo pronto los primeros efectos positivos se evidencian en una leve mejora en la frecuencia de las unidades ya que son 67 las que se encuentran prestando el servicio.

“Nosotros tenemos el ejercicio de controles de los pliegos y somos nosotros, la municipalidad, los que tenemos que controlar entonces tenemos que hacer el ejercicio de los controles correspondientes”, finalizó el edil.

