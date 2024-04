Colectivos: Ocampo insiste en que hay que «atraer nuevas empresas»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino Marcelo Ocampo quien se refirió a la situación del transporte público de pasajeros donde lamentó la “inacción” de la Comuna e instó a trabajar para atraer a nuevas empresas.

Primero, el edil señaló que “me preocupa que no hay respuestas por parte del oficialismo, no hay reacción, nadie da una explicación, todos miran para el costado. No es un problema de ahora el tema del transporte, si bien ahora se agravó con la quita de subsidio no hay que olvidar que desde hace años Formosa viene siendo la ciudad con mayor cantidad de paros del transporte”.

“Yo creo que ahora el Gobernador ha dejado solo al intendente para que resuelva su problema, porque si buscamos responsables es la Municipalidad la que tiene que garantizar el servicio; debe arbitrar los medios para que la empresa cumpla e intentar buscar una solución al pago de haberes de los choferes lo cual obviamente es gravísimo ya que son dos meses que no cobran. Nosotros todas las semanas en Comisiones preguntamos si hay alguna novedad, alguna idea o salida, y lo único que nos responden es que no hay recursos”, manifestó.

En este sentido, si bien Ocampo es crítico con la Comuna local, también se mostró en contra de la quita de subsidios lo cual calificó como un “error”. “Hasta los países desarrollados tienen subsidio al transporte, porque es un subsidio que retorna, te dinamiza la economía, la gente se mueve”, aseveró y agregó que el transporte público es muy “importante” por eso “estoy en contra de la quita de susidio”.

Propuestas

En otro tramo de la entrevista, el concejal fue indagado por las ideas que proponen para resolver la cuestión. “Desde hace dos años vengo diciendo que esta empresa ya estaba terminada, lo que hicieron fue alargar la agonía”, dejó en claro.

Y siguió: “no hay que olvidar lo más importante, y es que es una empresa privada que tiene que cuidar a sus clientes, cortar boletos y vender. Esta empresa se vició con el tema de los subsidios entonces se olvidaron del corte de boletos que es el ingreso principal que debería tener la empresa; y han hecho que la gente deje de usar el servicio porque es malísimo, lo usa cuando no le queda otra, por ello el corte de boleto bajó considerablemente. Siempre digo que hay que traer nuevas empresas, la competencia siempre es buena, hay que trabajar en los pliegos para que sean más tentadores. Estoy convencido en que hay que trabajar en atraer nuevas empresas”.

“La solución no es subir el precio del boleto, sino traer empresas que brinden un buen servicio y que la gente vuelva a confiar y se vuelva a cortar boleto”, insistió.

“La gente muchas veces se cansa de que hablemos y no demos soluciones, entonces si no conseguimos que venga una empresa que le tiente la oferta de Formosa, creo que habría que armar una cooperativa entre los choferes y la Municipalidad, es difícil de gestionar, pero no podemos seguir esperando a ver qué pasa”, continuó diciendo el concejal.

“Una cuestión política”

Al referirse a lo que sucede en otras provincias, Ocampo dijo que “en otros lugares han resuelto políticamente la cuestión poniendo la plata, obviamente que el municipio no tiene el caudal para solventar el transporte, pero por lo menos debe hacer las gestiones necesarias, son del mismo signo político, deberían dejar de lado la grieta entre ellos y buscar una solución para la gente”.

“Yo creo que se trata de una cuestión política, aparte, tememos un Gobernador que siempre se jacta de tener superávit, justo en este momento de emergencia es que hay que poner la plata, tampoco vemos reacción, ni gestiones por parte del Intendente quien en lugar de estar golpeando puertas para buscar una solución a los formoseños esta esperando a que venga alguna respuesta salvadora. Deben dejar de mirar al costado y traer una solución para la gente”, asintió.

“Me preocupa mucho porque veo una inacción tremenda y una falta de ideas por parte del municipio, creo que no vamos a tener una solución a corto plazo ni transitoria, cerró diciendo.