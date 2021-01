Colectivos: Olivera recomendó 4 coches por línea y una frecuencia de media hora entre cada parada

Compartir

El concejal Fabián Olivera rechazó el actual mecanismo impuesto para el servicio urbano de pasajeros, al considerar que dos unidades por líneas es “completamente insuficiente para atender la demanda” de las personas consideradas esenciales dentro del escenario de la pandemia, y dijo que una respuesta efectiva es “imponer una frecuencia de 30 minutos y, al menos 4 colectivos para cada recorrido”.

Mediante resolución 03/21 se amplió, a partir del 13 de enero, el horario de circulación del transporte público urbano de pasajeros, de 6 a 22, una medida que viene a acoplarse a la adoptada días atrás cuando el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 restringió el servicio de pasajeros autorizando su uso sólo para quienes cumplen una actividad considerada esencial.

“Es una cuestión de puro sentido común, pero que pueden viabilizar quienes frecuentan este campo de actividades en la ciudad”, reparó, al justificar su posición de llevar a 4 la cantidad de colectivos, y de hacer cumplir rigurosamente la frecuencia de media hora entre cada parada.

“Como se sabe, cada unidad puede transportar un máximo de 18 pasajeros, pero si la cantidad de vehículos es tan reducida lo que ocurrirá, y de hecho está ocurriendo, es que en algunas paradas la gente que espera será numerosa, y se violará el distanciamiento social”, apreció.

“Por eso la respuesta está en aumentar la cantidad de coches y de hacer respetar una frecuencia de 30 minutos”, reafirmó.

“La distancia entre el comienzo y el fin de algunas líneas es extensa, y, al mismo tiempo, no hay suficientes garitas; y con la temperatura de los últimos días las esperas son dramáticas; no se puede someter a estos trabajadores a una espera de estas características, en este momento”, sostuvo.

“Me reuní en los últimos días con varios choferes, y también con muchísima gente que aborda los colectivos y, efectivamente, constaté lo que pienso; me quiero poner a disposición de las autoridades para aportar mi experiencia en este campo, apuntando a encontrar respuestas conjuntas y rápidas para nuestra sociedad que está sufriendo muchísimo con la pandemia”, dijo Olivera.

