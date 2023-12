Colectivos: «Todos conocemos el problema, pero al parecer nadie quiere solucionarlo»

El secretario general de UTA- Formosa, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la reunión que se llevó adelante con funcionarios de la Municipalidad y señaló que de la misma han salido con más dudas que certezas. Además expresó que “todos conocemos el problema, pero al parecer nadie quiere solucionarlo”.

Mendoza comenzó diciendo, “nos reunimos con funcionarios de la Comuna y también de la empresa Crucero del Sur. Nos preocupó realmente el planteo de la empresa, el que prácticamente dice que ellos nos dicen que no tienen la ecuación económica para seguir subsistiendo como empresa en la provincia y tendrá que comenzar a reducir muchos servicios y esto implica que se comenzará a dar de baja a muchos compañeros”.

Y acotó “esto nos puso en alerta, estuvo bastante picante la reunión, también le dijimos que no íbamos a permitir que se quedaran sin trabajo nuestros compañeros. Nos preocupa que la empresa nos manifestó que si en los próximos días no llega a enderezar la economía de Crucero del Sur. Nosotros estamos en alerta y muy preocupados con esta situación”.

“Hay que tener en cuenta que aún no nos han pagado el aguinaldo y próximamente ya entrará en vigencia el pago del sueldo. Todo esto entra a batallar y se pone cada vez más picante”, señaló.

En otro tramo de la entrevista opinó, “creo que todos conocemos el problema, pero al parecer nadie quiere solucionarlo. Al menos eso es lo que pensamos desde UTA. Siempre se habla solo del problema y ya sabemos cual es, ahora hay que buscarle una solución, entendemos que el costo político pesa mucho, pero de alguna manera hay que salvar a la empresa de transporte, porque ni siquiera estamos hablando solo de los trabajadores. Tenemos que encontrarle una solución porque si no nos quedamos sin colectivos en la provincia de Formosa”.

“Desde la empresa nos han comunicado que si para comenzar el 2024, la empresa no tiene tarifa, comenzará a recortar los servicios y los choferes que le sobren empezará a despedir. de la reunión hemos salido con más problemas que certezas”, puntualizó