Colectivos: usuarios lamentaron suba del boleto y exigieron que mejore la frecuencia

Usuarios del transporte urbano de pasajeros, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentaron la suba de boleto que aprobó el Honorable Concejo Deliberante y que llevó su valor a $40, solicitando además que mejore la frecuencia del servicio, teniendo en cuenta que hay ocasiones en la que deben esperar más de dos horas para viajar en los móviles.

La medida que contó solo con el voto del oficialismo aún no comenzó a regir.

“No puede ser que todas las noticias sean subas, más en la situación en la que estamos ahora, soy pensionada, pago 11 pesos y monedas, no sé cómo voy a pagar la próxima, ese importe ya me cuesta porque es el único sueldo que tengo y ahora como aumentó no sé cómo voy a hacer”, dijo una vecina.

“Soy del 2 de Abril, tardé 25 minutos en tomar el colectivo, ahora no sé cuánto voy a esperar para ir al Eva Perón, está mal lo que han hecho, claramente no estoy de acuerdo con el aumento”, expresó otra mujer.

“Para los que somos humildes y salimos a trabajar todos los días este es un golpe al bolsillo pero no es solo el aumento lo que nos preocupa sino que es esperar demasiado, yo vivo en Circuito Cinco y a veces tengo que salir a las 5 de la mañana y esperar a ver si pasa a las 6 el primer colectivo, caminar porque vivo en el barrio El porvenir y para tomarme el de la línea 100 tengo que ir hasta el fondo de Juan Domingo para poder subir, el tema es que se llena y ya no nos alza más, tengo que ir hasta donde inicia la parada para que me alcen sí o sí. Tengo muletas y todos los días tengo que salir y caminar, de última que aumenten el pasaje pero que también presten un buen servicio para la gente, los vecinos de Circuito Cinco a veces llegamos a esperar dos horas por un coche, si perdemos uno es ese tiempo esperando el próximo colectivo”,opinó otra usuaria.

“Hay días donde funciona bien y llegan rápido, pero hay días donde se demora bastante, se espera muchísimo esa es la lástima, una vergüenza que Formosa no tenga una empresa de colectivos como la gente y esa es la culpa de los funcionarios, ellos andan en vehículos climatizados y la gente mal, si fuera que va a mejorar el sistema con más unidades en la calle está perfecto el aumento, pero este no es el caso”, lamentó una pobladora.

“Con la situación económica bastante jodida y más ahora con los aumentos me parece inoportuna esta suba, tendrían que tomar otras medidas para ver si esto mejora porque todos los días es esperar, cada vez empeora más la frecuencia y la padecemos todos los días los usuarios”, aseveró otro vecino.

