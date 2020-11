Colegios agradecieron la entrega de barbijos confeccionados por el Municipio

Compartir

Linkedin Print

La Coordinación de Acción Social del municipio capitalino, a través de la Escuela de Artes y Oficios, hizo entrega de una importante cantidad de barbijos a los establecimientos educativos de nivel secundario: el Nº 93 “René Favaloro”, del barrio Facundo Quiroga, y el Nº 33 “Ramón Carrillo”, del barrio Mariano Moreno.

Al respecto, el director de la Escuela de Artes y Oficios, Prof. Carlos Quiroga, explicó que la entrega “forma parte de las acciones que viene llevando adelante la Coordinación de Acción Social con la confección de barbijos y su posterior entrega, dentro de la institución municipal y a otros organismos como clubes o escuelas, ya que estamos pasando un momento sanitario muy particular”.

Explicó Quiroga que se trata de “un hermoso trabajo que estamos haciendo no solo de costura sino también de serigrafía, llegando en la actualidad a más de cinco mil barbijos elaborados y repartidos en diferentes sectores no solo del Municipio sino también de otros organismos que los solicitaron”.

“Debemos resaltar que esta actividad forma parte de la política que lleva adelante el intendente Jorge Jofré, que nos habla de una Municipalidad abierta, inclusiva y participativa, y esto queda demostrado ya que somos uno de los pocos municipios del país con una Escuela de Artes y Oficios, un espacio donde se capacita y se forma a los vecinos con la entrega de las correspondientes certificaciones que les posibilita competir en el campo laboral en igualdad de condiciones”, destacó el funcionario.

Por su parte, el vicedirector de la Escuela Nº 33 “Ramón Carrillo”, Miguel Arguello, se mostró muy agradecido por la entrega de barbijos a la institución escolar y aseguró que “será una gran ayuda tanto para los docentes como para los alumnos, porque en este momento estamos atravesando una instancia de apoyatura de clases, ya que no podemos dictar las clases en forma presencial, y esta entrega es muy importante para los alumnos cuando acuden a la institución para sus consultas y no cuentan con este elemento tan esencial en este momento” concluyó.

Compartir

Linkedin Print