Colisión entre camión y moto; dejó una víctima fatal

Un motociclista de 71 años, identificado como Wenceslao Espinoza, falleció producto de una colisión con un camión Iveco, en la localidad de Gran Guardia.

Este sábado, cerca de las 7:45 horas, los efectivos de la Subcomisaría Gran Guardia tomaron conocimiento del caso y acudieron a verificar.

En el lugar, hallaron a un hombre que se encontraba sin signos vitales, conforme a lo informado por personal médico.

Según averiguaciones se puedo establecer que minutos antes el motociclista circulaba en una Honda Strom y se desplazaba por la Ruta Nacional N° 81, sentido de circulación Oeste-Este.

Al llegar a la altura 1257, por cuestiones que se tratan de establecer, se produjo la colisión con un camión, el cual era conducido por un hombre de 35 años, que se desplazaba por la misma arteria y sentido de circulación; producto del siniestro, el conductor de la moto falleció.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 a cargo del Dr. Rubén Antonio Spessot quien acudió al lugar y direccionó las actuaciones procesales.

El procedimiento fue documentado por efectivos de la Delegación Policía Científica Pirané.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial de esta ciudad para el trabajo del forense judicial y posterior entrega a sus familiares para su inhumación.

Personal de la Delegación Seguridad Vial, El Cruce, realizó la prueba de alcohotest al conductor del camión que arrojó resultado negativo.

Los rodados fueron trasladados hasta la dependencia policial y por el caso, se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.