Colisión entre dos motocicletas dejó como saldo una víctima fatal

Silvina Soledad Amarilla sufrió lesiones graves y falleció en el Hospital Central, luego de protagonizar un siniestro vial en Ruta Nacional N° 11, altura del Puente Blanco, cuando circulaba como acompañante de una motocicleta Corven Energy junto a su grupo familiar donde se produjo la colisión con otra motocicleta.

El incidente se registró alrededor de las 13:25 horas de este martes, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Tercera fueron al lugar a verificar un siniestro vial.

Tras averiguaciones practicadas, se determinó que un hombre de 29 años llevaba como acompañante a la víctima y su hija de 12 años, en la motocicleta Corven Energy, en sentido sur-norte hacia el Distrito Cinco, y por cuestiones que son materia de investigación, se produjo la colisión con otro rodado Corven Energy, conducido por un hombre de 46 años que circulaba en el mismo sentido.

De inmediato, se solicitó la presencia del personal del Sipec, y acudieron cuatro ambulancias, que asistieron a los lesionados y los trasladaron hasta el nosocomio, mientras que la menor fue evacuada al Hospital de la Madre y el Niño.

Luego, cerca de las 15:00 horas, personal policial del Destacamento Hospital Central informó el deceso de la mujer de 30 años, debido a las graves lesiones que presentaba.

La situación fue informada a la Dra. Laura Karina Paz, Jueza del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 de la provincia en turno, quien dispuso las diligencias a llevarse a cabo.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales con personal de la Dirección de Policía Científica, que documentaron la escena.

El cuerpo de la víctima, luego del trabajo realizado por el forense judicial, fue entregado a sus familiares para las correspondientes exequias.

Los rodados siniestrados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.

En consecuencia, se inició una causa judicial por «Homicidio Culposo y Lesiones Leves» con intervención de la Justicia provincial.