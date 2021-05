Colombia está con un pie afuera de la organización de la Copa América 2021

Compartir

Colombia se encuentra a un paso de correrse de la organización de la Copa América 2021 por el conflicto social que atraviesa su región. Fuentes de dicho país y de Argentina coinciden que el anuncio sería inminente.

Además de la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus, el país caribeño es foco de continuas manifestaciones y protestas en diversos puntos de su territorio desde el 28 de abril pasado. “Empezamos un trabajo hace más de dos años con el presidente Mauricio Macri, estaba prevista el año pasado y se pospuso, y en este 2021 hemos dicho que estamos firmes para adelantarla”, había declarado el presidente Iván Duque, en medio de la tensión social reinante con su gobierno.

De confirmarse la noticia, Argentina podría ser la sede única en el certamen que se llevará a cabo a partir del mes que viene (se extenderá desde el 13 de junio al 10 de julio). En ese caso, sumaría dos sedes (el estadio San Juan del Bicentenario y el Ciudad de La Plata; también se especula con el estadio Libertadores de América de Independiente). Pero no hay que descartar que se incorpore otro Estado organizador que aporte las plazas que ofrecía Colombia. Paraguay y Uruguay, los candidatos.

Existieron muchos vaivenes respecto a las sedes e incluso la realización de la competición sudamericana que se desarrollará a la par de la Eurocopa, aunque finalmente se determinó que fuera sin público y en doble sede, hasta que afloraron los nuevos inconvenientes. Todo, a menos de un mes del puntapié inicial con el duelo entre Argentina y Chile (13/6) en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires.

De esta manera los estadios Atanasio Girardot de Medellín, Metropolitano de Barranquilla, Pascual Guerrero de Cali y El Campín de Bogotá no albergarín compromisos por el torneo continental.

Según se pudo averiguar, algunas de las selecciones que iban a presentarse por el Grupo A en Colombia ya estaban rearmando su logística y cambiando sus vuelos en los últimos días tras haber sido alertados de la posible mudanza a Argentina.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, había anticipado que la Copa América no corría peligro independientemente de que se disputara con o sin público. El mes pasado Alberto Fernández, presidente argentino, había sido cauteloso contemplando la cuestión epidemiológica: “Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Si se hace, habrá que extremar todos los cuidados”.

Y frente a la posibilidad de organizarla en soledad, abrió las puertas pero sosteniendo su idea de exigentes protocolos sanitarios: “Si la Conmebol nos dice, yo estoy dispuesto a estudiarlo, pero necesito garantizarme los protocolos”.

En las últimas horas un grupo de activistas se había hecho presente en las puertas de El Campín de Bogotá para expresar su disconformidad con la realización del evento al mismo tiempo que se replicaban las manifestaciones en Colombia. Plantaron banderas y pancartas con letreros que rezaban “La Copa de la Sangre” y “La pelota no se mancha”. Esto se originó después de que varios partidos por la Copa Libertadores y Sudamericana que tuvieron lugar en la región corrieron riesgo de ser suspendidos, fueron detenidos momentáneamente durante su desarrollo por los disturbios en las inmediaciones y hasta se reprogramaron en otras sedes (en otros países) para garantizar la seguridad del espectáculo.

