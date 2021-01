Colón de Santa Fe y Cipolletti juegan por Copa Argentina

Compartir

El comienzo del nuevo 2021 incluyó mucha actividad correspondiente al torneo integrador. Temperley venció por penales a Deportivo Riestra, mientras que Estudiantes de Río Cuarto se valió de un remate desde los doce pasos de Néstor Ortigoza para superar a Chaco For Ever. La continuidad se dará el jueves, con el cruce entre el Sabalero y el conjunto de Río Negro: se medirán a las 21.10, en Paraná. Rosario Central y Boca Unidos se medirán el miércoles 20 en San Nicolás.

La continuidad de la novena edición de la Copa Argentina AXION energy se dio mediante un inicio intenso de 2021.

Esta semana tendrá un encuentro que se disputará el jueves, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Patronato de Paraná. Colón de Santa Fe disfrutó de su actuación más significativa en la Copa Argentina durante su última campaña. La llegada a Cuartos de Final le permitió torcer una historia esquiva con relación al certamen. En esta oportunidad, el Sabalero, dirigido por un campeón de la competencia como Eduardo Domínguez (capitán del Huracán de la temporada 2013-2014), se medirá con Cipolletti de Río Negro, que superó a Ferro Carril Oeste de La Pampa en la Fase Preliminar Regional. El ganador irá ante Argentinos Juniors, vencedor por 1-0 de Cañuelas.

El siguiente enfrentamiento correspondiente a los 32avos de Final se disputará el miércoles 20, en una de las flamantes sedes de la Copa Argentina. El estadio Unico de San Nicolás, que albergó la reanudación de la novena edición (victoria de Newell’s sobre Sportivo Peñarol), recibirá el cruce entre Rosario Central, campeón de la competencia en 2018, y Boca Unidos de Corrientes, que superó la instancia preliminar y estiró a doce partidos el invicto en el certamen integrador.

