Colonia El Bellaco: la Policía recuperó cuatro equinos robados y detuvo al presunto abigeo

Efectivos del Destacamento El Bañadero lograron la aprehensión de un hombre acusado de abigeato y recuperaron dos caballos y dos yeguas sustraídos de un establecimiento ganadero ubicado en la colonia El Bellaco.

El procedimiento se inició el lunes, cuando los uniformados fueron alertados sobre la desaparición de los animales. De inmediato se conformó una comisión policial que se trasladó hasta la zona rural, ubicada a unos 22 kilómetros de la dependencia, donde comenzaron un intenso rastrillaje.

Tras varias horas de seguimiento de huellas, los efectivos lograron localizar a los equinos en un sector montuoso. Con los datos reunidos en el lugar, se estableció además la identidad del presunto autor, quien fue demorado minutos después mientras circulaba por la vía pública.

El hombre fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.

Los animales recuperados fueron restituidos a su propietario, quien destacó la rápida respuesta policial y agradeció el accionar eficaz que permitió resolver el hecho en pocas horas.