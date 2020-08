Colonia La Preferida: con ocho alumnos, iniciaron las clases semipresenciales

Compartir

Linkedin Print

Norberto Daniel Vera, director de la Escuela N°319 de Colonia La Preferida de Estanislao del Campo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que en el lugar ya dieron inicio a las clases semipresenciales con la asistencia de un total de ocho alumnos por la mañana de primeria y ocho alumnos por la tarde de la secundaria.

“Ya comenzamos con las clases semipresenciales desde este martes, estamos trabajando ahora con ocho chicos por salones, tenemos dos divisiones de primer ciclo y segundo ciclo que asisten de 8 de la mañana hasta las 10, son dos horas con una cantidad reducida de alumnos, no hay mucho más tampoco porque es una colonia rural, se puede trabajar bien, después está el ciclo básico secundario que va por la tarde los jueves y viernes”, explicó,

De la misma forma Vera reconoció que hay muchos padres que optan por no mandar a sus hijos a la escuela. “No es que todos mandan a los chicos, hay muchos padres que eligen no hacerlo y lo entendemos. Los alumnos van con barbijo, tenemos agua con alcohol que preparamos nosotros para higienizar las manos, siempre tomando todas las medidas de sanidad”, destacó.

Asimismo contó que “a nosotros nos avisaron el lunes de esto, recibimos la orden a eso de las 10 de la mañana del inicio de clases y ahí empezamos a avisar por teléfono a los padres”.

“Acá hay 16 alumnos, son poquitos, en el secundario son 17 alumnos y también está funcionando la misma modalidad, ellos van a la tarde pero no van todos, va solo la mitad”, explicó.

“Los chicos quieren volver a clases porque la escuela es un punto de encuentro donde siempre hay actividad, practicamos deportes, hacemos fútbol, vóley, es un lugar de encuentro para ellos, se juntan porque la mayoría son del campo, se pasan trabajando entonces en la escuela se divierten, se toman un tiempo libre”, destacó.

Señaló que desde el inicio de la cuarentena los alumnos nunca dejaron de estudiar ya que “nosotros les acercábamos las tareas en formato papel a la casa de cada uno de ellos, entregábamos el cuadernillo de nación para que hagan la tarea, pero eran pocos los que la hacían, los padres ayudaban poco porque no entendían, son muy complejos los cuadernillos entonces nosotros nos teníamos que dar una vuelta por la casa y explicarles o guiarlos por teléfono, se hacía lo que podía. Cuesta un montón, pero era la única opción que teníamos”.

Vera contó además que para el regreso a clases primero acataron todas las medidas sanitarias. “Nosotros preparamos el alcohol, pero nos dijeron que nos iban a mandar, tenemos un atomizador porque son poquitos los chicos, nos arreglamos con el atomizador, también tenemos jabón, hay agua no en las canillas pero sí en el aljibe”, contó.

Para finalizar manifestó que “todavía no hay fecha de regreso a clases totales, cuando el gobernador o el ministro autoricen volveremos todos, nos adaptamos a lo que dicen ellos”.