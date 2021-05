Colonia La Primavera: grupo de personas corta la ruta en reclamo de pensiones

Compartir

Varias personas de Colonia La Primavera llevan adelante desde hace más de una semana un corte sobre RN 86, para exigir pensiones.

Natalia Olaire, una de las mujeres que está en la medida de fuerza, dijo al Grupo de Medios TVO que el corte lleva más de una semana (ayer se cumplió el octavo día) e insistió que no se retirarán del lugar hasta tener respuestas a sus reclamos ya que “queremos hablar con el titular del organismo para que nos dé algún tipo de respuesta”.

Seguidamente confió que la entrega de pasiones en la Comunidad “siempre” se daba por “cupos” pero “ahora no tenemos ningún tipo de novedades. Cuando los políticos están en campaña electoral se hacen ver y luego desaparecen”.

“Estamos pidiendo las pensiones provinciales que son de $9.000, es increíble que lleguemos a esto porque en época de elecciones rápido solucionan todo”, agregó Olaire.

Por su parte, otra de las manifestantes confió que “decidimos salir a la ruta porque en la Comunidad hay muchos chicos que no cobran asignación familiar y necesitan las pensiones porque son huérfanos que viven con sus abuelos”.

“Sabemos que la provincia puede resolver nuestras demandas”, lanzó.

Finalmente, al hablar de la metodología del corte indicó que si bien antes no era total ahora sí puesto que “nos sacaron todas las barreras”. “Al principio dejábamos pasar tres veces al día, ahora eso ya no sucede. Solo pasan los motociclistas, ambulancias, policías y gendarmes”, culminó diciendo la misma.

