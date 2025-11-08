Colonia Sarmiento: niños del Jardín de Infantes visitaron el Destacamento Policial

En el marco de una jornada educativa y de acercamiento institucional, un grupo de alumnos del Anexo Rural de Educación Inicial de Colonia Las Lolas visitó este viernes las instalaciones del Destacamento Domingo Faustino Sarmiento, donde compartieron una mañana diferente junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa.

Los pequeños, acompañados por su docente, fueron recibidos cordialmente por el Oficial Principal Andrés Caballero, jefe del Destacamento, quien brindó una charla adaptada a su edad sobre las funciones que cumple la fuerza policial en la comunidad. Los niños escucharon con atención y realizaron preguntas, demostrando gran interés por conocer el trabajo cotidiano de los efectivos.

Durante la visita, los alumnos pudieron recorrer las instalaciones y observar algunos de los elementos que utiliza la Policía en sus tareas diarias. La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría, aprendizaje y respeto, generando un valioso espacio de vínculo entre la institución policial y la comunidad educativa.

Al finalizar la jornada, la docente expresó su agradecimiento al personal del Destacamento por la amabilidad y la dedicación demostrada, destacando la importancia de este tipo de experiencias que acercan a los niños al conocimiento del rol social que cumple la Policía en el cuidado y la seguridad de todos.