Colorida jornada se vivió en la edición navideña de la Feria Emprendedora

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Con una fluida concurrencia de vecinas y vecinos se llevó a cabo en la tarde del sábado la atractiva edición navideña de la Feria Emprendedora, que ya se ha convertido en un clásico del Paseo La Estación, contando con la impecable organización de la

Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina.

Brindando detalles del colorido evento, Magalí Zanín, integrante de la Coordinación de Acción Social, señaló: “Ya se cumplió prácticamente un año de esta feria y hoy con el especial de Navidad contamos con más de 115 emprendedoras de la ciudad y de localidades del interior provincial que expusieron sus excelentes productos, entre ellos artesanías, bijouterie, plantines, artículos navideños, pintura sobre tela, collage y exquisita gastronomía”.

“Continuamos dando incentivo a través de este espacio a las mujeres emprendedoras, ya que es para su sustento y progreso, pudiendo significar, además, un ingreso alternativo o bien el desarrollo de un hobbie o pasatiempo”, precisó.

“Es bueno recordar – agregó – que arrancamos con 20 emprendedoras en la primera edición y hoy contamos con 150 participantes fijas, más 250 que lo hacen esporádicamente, y estamos muy contentas por las ventas que tienen, inclusive fuera de las ferias, porque las emprendedoras utilizan este espacio para promocionar sus productos y los venden luego a través de las redes sociales u otros medios y algunas, inclusive, ya cuentan con locales instalados”, subrayó.

Por su parte, Margarita Cardozo, una de las emprendedoras, expresó: “Mi emprendimiento de panificados artesanales nació de una decisión tomada junto a mi marido, ya que necesitábamos un ingreso extra y fue cuando vimos el lanzamiento de esta feria y de ahí no paramos. Ahora estamos ofreciendo pancitos navideños, pan de molde para sándwiches, budines dulces y salados, glaseados y rellenos, chipitas, galletitas y alfajores, entre otros”, detalló.

“Yo estoy profundamente agradecida a la Municipalidad y a la señora Paula Cattáneo, sin cuyo apoyo no hubiera tenido tantas satisfacciones. Fuera de la feria yo trabajo normalmente y utilizo este espacio para promover mis panificados y la gente luego se comunica conmigo por teléfono para adquirir los productos” puntualizó.

Por último, Roxana Martínez, que se dedica a la confección de duendes en porcelana fría, comentó: “Mis productos están todos realizados enteramente a mano, tanto los muñecos como su ropa, cabello y zapatos. Desde hace un par de meses arranqué con este proyecto y me va muy bien, ya que según las creencias a quien realiza esto le va bien económica y emocionalmente. Son varias las veces que vengo a exponer mis productos en esta feria, por lo cual estoy muy agradecida con el espacio que nos brinda el intendente Jorge Jofré para que las mujeres emprendedoras podamos generar nuestros propios recursos y ayudar en la economía familiar”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp