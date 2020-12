Combustibles: a menos de un mes, se aplicó nuevo incremento de precios

Compartir

La petrolera YPF aplicó el quinto y último aumento de precios del año en un 4,5% promedio el precio de las variedades de naftas y gasoil en todas sus estaciones de servicio del país, lo que incluye la actualización del componente impositivo, según informaron fuentes de la compañía.

No obstante, el aumento de los combustibles en la Capital Federal es del 5,5%, de acuerdo a la política de la petrolera de acortar las brechas entre el área metropolitana y el resto de las provincias con aumentos diferenciados, con un menor impacto en la zona norte del país.

A menos de un mes del último incremento, el combustible de YPF en la provincia de Formosa pasó costar de $64,91 a $71,00 la nafta súper; mientras que la nafta premium o Infinia que estaba $72,22 quedó en $79,00; el el gasoil grado 2 de $60,53 se fue a $ 65,10 y por último la Infinia diesel que estaba $71,00 ahora esta $78, 00.

Las demás empresas dueñas de estaciones de servicio, como Shell, y Axion, aún no anunciaron sus subas, pero se estima que, como ocurre siempre en estos casos, sigan el mismo camino.

Tras el incremento, el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos conductores donde la mayoría se mostró resignado ya que es el quinto aumento que se da en el año, luego de un período de congelamiento de precios desde el 1 de diciembre del año pasado.

“Hay que seguir nomas, no podemos hacer anda. Cargo 300 mil pesos a la semana pero no me alcanza así que tengo que andar en moto, pero cuando llueve no me queda otra que salir en el auto”, dijo un hombre que estaba esperando para cargar el combustible.

A su vez otra de las personas indicó: “Los incrementos ya no me sorprenden en este país, trabajamos para pagar impuestos y comer. Con nuestro sueldo ni siquiera nos podemos dar unos gustos”.

“Cada vez salgo menos en ato, camino o busco otra opción porque o sino no llegamos a fidne mes”, señaló.

Por su parte, un remisero expuso, “nosotros tenemos que trabajar, así que día por medio le tengo que cargar combustible. Hace poco tuvimos que aumentar las tarifas y ahora vamos a volver a pedir, porque no nos alcanza, también tienen que pensar que el vehículo se rompe y siempre lo tenemos que arreglar porque es nuestro trabajo y si no lo ponemos en condiciones o no salimos a trabajar un día nuestra familia no come, porque para lo único que nos alcanza es para vivir el día a día”.

