Combustibles: Ángel Luis Bigatti aseguró que «hay quiebre de los productos de menor valor»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el contador Ángel Luis Bigatti -representante de los Estacioneros en Formosa- confirmó que el problema de abastecimiento de combustible se da por el quiebre de los productos de menos valor, que son los más demandados por el público.

“Las estaciones de bandera blancas no tienen combustible, el que compran está más caro que lo que tiene YPF al público, la diferencia de precio entre gasoil común y gasoil premium en YPF son 100 pesos; entonces hay una derivación de la demanda hacia ese combustible más barato, porque si no le dan los números. Los clientes están a la expectativa”, comenzó diciendo el estacionero.

Respecto a la nafta super aseguró que “el poder adquisitivo o la tecnología del automóvil hacen que no tengan opción”.

“Yo creo que no es un problema de la oferta sino de aumento de la demanda y también de corrimiento hacia los productos más económicos”, agregó.

“El otro tema, que también hay que tener en cuenta es que acá en la provincia de Formosa se viola la Constitución donde Rentas pide que se pague anticipado el producto, entonces por ejemplo sale el diputado nacional Fernando Carbajal a presentarse por esa cuestión y la Justicia Federal le dice que él no tiene entidad, que tiene que ser un contribuyente el que se presente, pero entonces para qué elegimos legisladores si después la propia justicia no lo va reconocer”, cuestionó.

Y siguió: “yo estoy frente a Rentas pidiendo la exención, tengo millones de pesos a favor desde hace meses y no me la dan. Rentas es como si estuviese privatizada porque tiene una Consultora que es la que manda y también le da premio a los empleados”.

Volviendo al quiebre de stock, reiteró que “hay quiebre de los productos de menor valor, no así los productos premium, pero la gente no quiere ese producto; por ejemplo, un transportista me decía el otro día que necesitaba el combustible barato, y así como él muchos”.

“Las estaciones blancas que son las que abundan en el interior no consiguen, están fuera del mercado porque tienen un precio muy alto, por encima del premium”, finalizó diciendo Bigatti.