Combustibles: malestar de formoseños ante la quinta suba de precios en lo que va del año

Tras el nuevo incremento del valor del combustible, formoseños se mostraron “indignados” ante lo que representa la quinta suba del precio en lo que va del año.

“Tomamos bastante mal el aumento, creo que a nadie le cae bien. Ahora hay que organizarse con los gastos para que alcance la plata, hay que medirse”, dijo al Grupo de Medios TVO un jubilado, que además agregó que “nosotros salimos de vez en cuando, para hacer cosas indispensables”.

“Hoy me entero que aumentó el precio del combustible, sinceramente es una burla. Suelo cargar $3.000 por semana, ahora hay que ajustarse nada más, no queda de otra”, agregó un vecino notablemente indignado.

De la misma forma otro acotó: “la situación está cada vez más difícil, aumentan cuando quieren, no hay control de nada. Esto no va más. Vamos a tener que empezar a movernos en bicicleta o moto, porque para ir al centro al auto hay que cargarle $600 aproximadamente”.

“Según las noticias el litro de la nafta dentro de poco llegaría a los $100, nuestro dinero ya no tiene valor, es lamentable lo que sucede”, añadió el mismo.

Nuevos precios

Como resultado del ajuste, la nafta súper en las estaciones de servicio de YPF pasó a valer en la ciudad de Formosa $ 80,50; la Infinia, $ 90,50; la Diesel 500, $ 74,70, y la Infinia Diesel, $ 90,10.

Shell también fijó nuevos valores: la nafta Súper pasó de 80, 79 pesos a 81, 79; la V-Power de 91, 29 a 92,35 pesos; en tanto que la Formula Diesel subió de 76, 59 a 77,35 y la V-Power Diesel llegó a $91,89 , tras permanecer por 15 días en 90,89 pesos.

Finalmente, según se advirtió la semana que viene podría volver a aumentar por depreciación del peso argentino.

