Comedor Universitario: apertura de sobres para la licitación del servicio de viandas

Este viernes 4 se llevó a cabo en el edificio del Comedor Universitario, sito en el campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la apertura de sobres de los oferentes del servicio de comida en la mencionada dependencia.

Del acto participó el vicerrector Dr. Emilio Grippaldi, así como autoridades de la universidad y representantes estudiantiles.

El Dr. Grippaldi comentó al respecto, que “esto es el fruto de un inmenso esfuerzo en la sabiduría de la administración financiera por parte del rector Parmetler, que ante los embates financieros sufridos por la UNaF y a pesar de contar con los fondos para brindar el servicio del comedor, se debió postergar hasta este momento en que con toda transparencia, se llamó a licitación pública”.

“Han participado empresas prestigiosas para brindar el servicio de suministro de 600 viandas a estudiantes universitarios. Una vez cumplidos los pasos, la venta del pliego de bases y condiciones y la presentación de ofertas en sobre cerrado, en el día de hoy se ha procedido a la apertura de esos sobres y la indicación de los precios. En relación a la calidad y la conjugación con los precios, estará a cargo de una comisión de evaluación específica con nutricionistas y conocedores del ámbito económico para sugerir al rector mediante dictamen cuál le parece es la oferta más adecuada y que equilibre calidad y precio, para arribar al contrato de adjudicación del servicio”.

El Esp. Rafael Olmedo, decano electo de la Facultad de Humanidades (FH) significó que “es un día emotivo y de conmemoración de muchos sueños. Detrás de esto, hay mucha gente que desde la creación de la universidad, soñaba con tener un comedor universitario, el cual es un servicio de vital importancia para nuestros estudiantes”.

“Hoy esto se va materializando y este año podemos ver como real, algo con lo que soñamos tanto tiempo. Al haber sido parte de ese caminar, me siento feliz y lleno de satisfacción por las personas que participaron de este acto y ver este comedor lleno de estudiantes”.

Ailén Barrios, vicepresidenta del centro de estudiantes LíneAzul de la FH, dijo que “estuvimos presentes porque es importante para toda la comunidad universitaria, ya que es algo que los chicos nos consultaban hace tiempo. Estamos muy contentos de brindarles otro servicio a nuestros estudiantes”.

Alexis Bobadilla, secretario general del Centro de Estudiantes LíneAzul de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), señaló que “estamos muy felices porque es algo por lo que venimos peleando los del claustro estudiantil, docentes y no docentes. Además, nos satisface ver que los chicos participan, se interesan en qué estamos involucrados y por qué luchamos día a día”.

Jesús Méndez, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Recursos Naturales, consideró que “desde el punto de vista de los alumnos, esto es muy importante y por lo que se viene luchando hace tiempo. Es un tema sensible, porque desde afuera hubo muchas críticas hacia el comedor. Por ello, que hoy se realice esta apertura de sobres, pone en relieve la gestión del rector Parmetler”.

Finalmente, Carla Ibarra, representante del claustro estudiantil de FAEN, destacó que “la apertura del comedor es algo que dará una gran ayuda a los estudiantes, ya que hay quienes viven lejos del campus. Por eso, que tengan la posibilidad de acceder a una vianda, logrando un equilibrio entre calidad y precio, es un gran logro”.