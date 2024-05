«Comenzaron a escriturar viviendas del barrio 2 de Abril»

El ex concejal capitalino de la UCR, Gerardo Piñeiro indicó que “en los juicios que iniciamos en 2023 por escrituración de las viviendas, la provincia cumplió y presentó el título de propiedad de una vivienda del barrio 2 de Abril”.

“Por medio de un proveído de fecha 14/-5-2024 la Jueza del Civil y Comercial Nro. 1, dio a conocer a las partes la suspensión de la Audiencia Preliminar dispuesta en autos “ROMERO C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA PCIA FORMOSA y/u Otro S/ Juicio Ordinario (Escrituración), programada para el día de hoy 15 de mayo”, expresó el edil.

Entre los argumentos la Jueza expresa que la demandada adjuntó copia de la escritura e informe de dominio. En la cual el Registro informa que el inmueble cuya escrituración motivó la demanda se halla inscripto en favor de la actora. Solicitó, además, que se deje sin efecto la audiencia preliminar dispuesta en autos.

Atento a que el objeto de la demanda iniciada por la señora Romero, y ante el cumplimiento del Gobierno de la provincia de Formosa de escriturar la vivienda construida por el IPV en el barrio 2 de Abril, se tendría por satisfecha la pretensión demandada, se halla cumplido y presentada las constancias por la demandada. La Juez sin más trámites pasó la causa a resolver.

“Seguimos trabajando, terminando con los juicios y trámites que iniciamos en representación de los vecinos cuando fui en mi rol de concejal con la oficina móvil a recorrer los barrios de la ciudad. Nuestro compromiso fue con la gente y no se agotó con la gestión”, cerró diciendo el ex concejal capitalino Gerardo Piñeiro.