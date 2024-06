Comenzaron las actividades en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBQI+

De cara al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBQI+, desde la Colectiva Transfeminista Formosa invitan a la ciudadanía a participar de la agenda de actividades organizadas con el propósito de visibilizar y poner en valor las luchas del colectivo.

“Creemos que en un contexto político peligroso y hostil como el actual, nuestro lugar de encuentro debe ser necesariamente la calle, defendiendo los derechos que hemos conquistado en las últimas décadas y que hoy, con el avance de las derechas en todo el mundo, corren un gran peligro”, indicaron desde la Colectiva Transfeminista Formosa.

Agregaron además que “la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género son algunas de esas conquistas que, producto de nuestra resistencia, se han materializado en las últimas décadas, cambiando la vida de muchos compañeros en la Argentina y erigiéndose en faro para Latinoamérica. Con todo, las violencias no cesan. En Formosa, recordamos a nuestra compañera Erika Rojas, víctima de travesticidio en el año 2016. El caso de Erika fue judicializado. José Luis Giménez, quién la asesinó de una puñalada en el pecho y la abandonó en un descampado, fue condenado a la pena de quince años de prisión por homicidio simple. Erika fue víctima de múltiples violencias, incluso durante el procedimiento judicial al no considerarse la perspectiva de género para el tratamiento del caso. Pero la memoria feminista existe y resiste. La frescura y calidez de Erika están presentes. Por la defensa de nuestros derechos, exigiendo lo que aún nos falta y en memoria de nuestros compañeros decidimos poner el cuerpo”.

Por eso, en horas de la tarde se llevó adelante una bicicleteada en honor a Erika; la concentración fue en la plaza San Martín, luego se recorrió por avenida 25 de Mayo con destino hacia el Paseo del Río para repartir folletos de concientización sobre los derechos adquiridos por la comunidad y la importancia de su defensa en este contexto político actual.

Por otra parte, este domingo a las 17:00 horas en calle Padre Grotti 923 (Ex Fuelle) realizarán el segundo encuentro del Cine Club con la proyección de un documental para seguir conociendo y reflexionar sobre la historia de la comunidad en Argentina.