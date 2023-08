Comenzaron las colectas de sangre mediante los nuevos equipos para hemodonación recibidos

Desde la entrega efectuada por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano para esa nueva unidad de donación, incorporada a la Red Provincial de Hemoterapia.

En el Hospital de Estanislao del Campo, dieron inicio en agosto, las colectas de sangre, realizadas con los equipos entregados el pasado mes de julio por el Gobierno de la Provincia.

Al respecto, la directora del efector, doctora Marcela Zarza, mencionó que “ya estrenamos el equipamiento con las primeras hemodonaciones, para lo cual colaboró con nosotros el personal del servicio de hemoterapia del hospital de Las Lomitas”.

Agregó que, con esta actividad, el hospital de Estanislao del Campo se sumó a la Red Provincial de Hemoterapia “como unidad de donación”, para lo cual recibió el equipamiento necesario y además, el personal de ese servicio fue capacitado por los especialistas del Centro Provincial de Hemoterapia.

Señaló que, desde agosto “implementamos como día fijo para las donaciones, los miércoles de cada semana”y todas las personas que deseen acercarse a donar pueden hacerlo es día, por la mañana “entre las 8 y las 12 horas y previamente, se va evaluar si cumplen con los requisitos solicitados, tal como lo indica el protocolo que debemos seguir”.

En ese sentido, agradeció al gobernador Gildo Insfrán por hacer posible que “nuestro hospital pueda hacer las extracciones de unidades de sangre, de forma segura, para que luego sean enviadas al Centro Provincial de Hemoterapia, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su conservación y el traslado. Y una vez que llegan a destino, puedan producirse allí los hemocomponentes”.

Asimismo, agradeció a los vecinos que se vienen sumando a las colectas organizadas por el nosocomio “porque son realmente muy solidarios”, destacando que “sean muchos o pocos los donantes en cada jornada de extracción, todas son muy valiosas, porque cada unidad donada se puede separar en los hemocomponentes que son: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados”.

Recordó entonces que “mediante cada uno de esos cuatro elementos sanguíneos, se puede ayudar hasta a cuatro pacientes,a recuperar su salud o, inclusive, a salvar su vida” y que en eso, el Centro Provincial de Hemoterapia, tiene también un rol clave, porque no solo se ocupa de procesar adecuada y correctamente las unidades de sangre, sino que luego, se encarga de la distribución de esos hemocomponentes “es decir, de hacerlos llegar a los distintos hospitales de la provincia, donde los pacientes los necesitan”.

“Estamos muy agradecidos y orgullosos de poder ser, como hospital, protagonistas de la Red Provincial de Hemoterapia. De poder sumarnos al gesto solidario y altruista de la donación de sangre, sabiendo que para muchas personas es un medicamento que no se puede conseguir de ninguna otra manera, que no sea a través de la donación de un ser humano a otro para que pueda cumplir con el tratamiento que le indican para recuperar su salud”, valoró la funcionaria como balance de las colectas que se vienen haciendo.

