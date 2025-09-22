COMENZARON OBRAS DE UN NUEVO “CUENCO DE RETENCIÓN” PARA ATENDER PROBLEMÁTICA DE EN TRES BARRIOS



EL COLORADO. En las últimas horas desde la Sub-Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de El Colorado, se dieron inicio a las tareas de una obra que, en el rubro, los especialistas definen como un “cuenco de retención”.

Se trata de una obra ubicada en uno de los sectores más bajos de la ciudad y que viene a complementar al sistema de desagües de la ciudad. Según las explicaciones técnicas brindadas a medios locales por el Sub-Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Civil y especialista en Hidrología Urbana, dijo que la obra “beneficiará a todo el centro de la ciudad, ya que descarga a uno de los canales importantes por calle Mendoza y a tres conglomerados importantes en esa zona, como lo son los barrios: Sevilla, Los Halcones e Independiente, que se encuentran en una zona baja, lo que va a permitir que la evacuación del agua de las lluvias, en caso de ser intensas, va atenuar el impacto”. Cáceres describe que “primero se produce la retención y el escurrimiento se dé por los canales”.

La obra se encuentra delimitada por arterias perimetrales, donde se piensa parquisar el lugar y hermosear la zona, según describen desde el Municipio local.

El Ingeniero Cáceres cuenta que “los trabajos en el sistema de desagües se siguen realizando permanentemente distintas obras; no hay que descansar, ya que año a año hay que hacer un trabajo de limpieza de todo el Sistema de Desagües, porque particularmente tenemos un problema, que es el escurrimiento de las aguas hacia zonas más bajas”. Explica que “se retira de la zona de la costa del río, lo que quiere decir, que tenemos que llevar el agua contra la pendiente, hacia el río. De ahí la importancia de mantener los desagües limpios y ensanchados, para que funcione a pleno”.

El profesional explicó además que “se trata de una obra que es financiada y gestionada por el Gobierno de la Provincia, una obra pública muy importante para la ciudad de El Colorado. Será ejecutada en un plazo de siete meses. Primeramente, se hizo una limpieza de la zona y se prosiguió con parte de la excavación del cuento y el relleno de las calles circundantes al cuenco”.

Finalmente, el Ingeniero Cáceres celebró “al acompañamiento del Intendente Mario Brignole, tanto como del Concejo Deliberante que en este tipo de obras es fundamental”.