Comenzó a funcionar vacunatorio en el Galpón “C” de la Costanera

En el Galpón “C” del Paseo Costanero capitalino comenzó a funcionar un vacunatorio fijo contra el COVID-19. Allí, todos los días de 8 a 12 y de 15 a 20 horas, se aplicará la primera dosis de las vacunas disponibles a personas mayores de 18 años que aún no fueron inmunizadas.

La doctora Claudia Ramírez, coordinadora del mencionado vacunatorio, explicó que “a partir de este viernes 10 llevamos adelante en el Galpón ‘C’ la vacunación con la primera dosis a aquellas personas que por un motivo u otro aún no se la aplicaron”.

La inmunización “será para las personas de 18 años o más, de lunes a lunes, porque se va a vacunar todos los días, a excepción de los dos domingos donde habrá elecciones”.

Refirió que en la jornada de este viernes se estuvo aplicando la Sputnik V y que se avanzará en esta tarea sanitaria “de acuerdo a las vacunas que estén en disponibilidad en la provincia”.

En ese sentido, apuntó que los requisitos para inmunizarse en dicho centro vacunatorio es tener 18 años o más y no haber recibido ninguna dosis de las vacunas contra el coronavirus.

“Inclusive, si hay alguna persona del interior que todavía no haya recibido la primera inoculación y esté en la ciudad capital puede acercarse”, agregó.

De manera que en los horarios precisados las personas deben concurrir con el DNI y el barbijo correctamente colocado.

“Estamos gratamente sorprendidos porque en la primera jornada vinieron personas de diversas edades –acentuó-. Nos pone muy contentos que los jóvenes estén participando y también que se estén acercando los adultos mayores que por algún motivo no se pudieron vacunar”.

En esa línea, destacó “la decisión del Gobierno de la provincia, a través del gobernador Gildo Insfrán, de poner un lugar más de vacunación con una mayor laxitud horaria”.

“Las personas que acuden al Galpón ‘C’ no esperan nada. Tenemos cinco puestos funcionando y si se requiere se pondrán más”, subrayó.

Cobertura

Por su parte, el doctor Julián Bibolini, integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, puso de resalto que en dicho centro vacunatorio “se podrán vacunar libremente todas aquellas personas que aún no han recibido la primera dosis”, ya que “hoy, en base a la disponibilidad que tenemos, podemos dejar abierto un lugar para que las personas se puedan acercar sin esperar un llamado”.

“Es fundamental que las personas que todavía no se vacunaron se acerquen a este centro y lo hagan. Necesitamos la colaboración de todos y todas para convencer a las personas que aún no han recibido la primera dosis contra el coronavirus”, recalcó el médico infectólogo.

Aseveró que “completar el esquema vacunatorio es fundamental para evitar ese brote que probablemente sea por la variante Delta, porque hoy en día está enlentecido ese repunte de casos que se pudo ver que sucedió en otras partes del mundo como Inglaterra o Israel”.

Reiteró que esta variante del COVID-19 “tiene una mayor transmisibilidad”, con lo cual “al transmitirse más rápido y fácil, aquellas personas que no están vacunadas o que tengan una sola dosis son las que más fácil adquirieron la infección y los repuntes se dieron en esos casos”.

Por lo tanto, “tenemos que reforzar el accionar en aquellas personas para que se comiencen a vacunar y las segundas dosis que se están programando a medida que tenemos más dosis”, concluyó.

