Comenzó el armado del nuevo For Ever

La dirigencia se encuentra en reuniones con los jugadores que seguirán y los que dejarán el club. Está encaminada la continuidad del DT Ricardo Pancaldo. Ya se fueron Juárez, Bruno, Bogado y Villagra.

Los directivos de For Ever ya se encuentran en pleno armado del For Ever 2024. La primera decisión de la dirigencia está basada en charlar caso por caso con los futbolistas del plantel para determinar quiénes seguirán en la próxima temporada de la Primera Nacional de fútbol.

Los directivos encabezados por el presidente Héctor Gómez ya charlaron con el entrenador Ricardo Pancaldo y está encaminada su continuidad. Más allá de que siempre hay que hablar del tema económico, el DT ya puso primera respecto de los jugadores que quiere que sigan en el club y en los posibles refuerzos, lo cual hace indicar que habrá Pancaldo en 2024.

Tras el último partido del domingo con triunfo por 1 a 0 ante Villa Dálmine en Campana, el cuerpo técnico licenció al plantel por espacio de tres semanas. Los jugadores volverán a entrenar el lunes 6 de noviembre. Luego habrá que determinar cuándo comenzará la pretemporada, de acuerdo naturalmente a la fecha en la que iniciará el campeonato (fines de enero o principios de febrero).

En cuanto a los futbolistas, hay cuatro que ya arreglaron las rescisiones de sus contratos: Nicolás Juárez (jugará el torneo Regional Amateur en Sarmiento de La Banda), Enzo Bruno (todo hace indicar que jugará el Regional Amateur en Guaraní Antonio Franco de Posadas), Emiliano Bogado y Claudio Villagra.

Hay muchos jugadores a los que se les vence el contrato dentro de dos meses, el 31 de diciembre, y se hablará por sus continuidades. Hay otros a los que se les vence el préstamo como Gino Barbieri, Brian Nievas y Jonathan Dellarossa (For Ever quiere renovar préstamos con los tres). Y hay otros futbolistas que tienen contrato hasta fines de 2024, lo cual no significa necesariamente que sigan en el club ya que también se puede llegar a rescindir si hay acuerdo de ambas partes.

En materia de refuerzos, seguramente habrá movimiento en las próximas semanas teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que dejarán la institución. Deben regresar de sus préstamos el volante derecho Marcos Giménez (Mitre de Santiago del Estero) y el media punta Gastón Novero (Patronato de Paraná). Allí Pancaldo definirá si se suman al plantel.

El plantel hoy

ARQUEROS

Gastón Canuto

Luciano Silva (tiene contrato hasta 2024)

Leandro Ledesma

DEFENSORES

Lucas Fernández

Juan Galetto

David Valdez

Gino Barbieri (a préstamo; es de Belgrano)

Emir Faccioli

Ricardo Garay Lima

Yair Marín

Facundo Monteseirín (tiene contrato hasta 2024)

Marcos Fissore

Ignacio Abraham

VOLANTES

Alan Sombra (tiene contrato hasta 2024)

Santiago Valenzuela

Diego Sánchez Paredes

Mateo Maccari

Emanuel Díaz

Javier Iritier (tiene contrato hasta 2024)

Brian Nievas (a préstamo; es de Patronato)

Leandro Allende

Javier Bayk

DELANTEROS

Nicolás Silva

Gonzalo Ríos (tiene contrato hasta 2024)

Cristian Ibarra (tiene contrato hasta 2024)

Jonathan Dellarossa (a préstamo; es de Instituto)

Matías Romero

SE FUERON

Nicolás Juárez (Sarmiento de La Banda)

Enzo Bruno

Emiliano Bogado

Claudio Villagra.