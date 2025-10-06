Comenzó el cursillo preparatorio en la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF

El pasado sábado 4 de octubre, dio inicio en la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa (FRN-UNaF) el cursillo preparatorio destinado a los ingresantes de las carreras de grado de esa unidad académica.

Según explicó la ingeniera Mónica Barrientos, secretaria académica de la FRN, este pre-cursillo está dirigido a los aspirantes de las tres ingenierías que ofrece la facultad: Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal e Ingeniería Zootecnista.

“El objetivo principal de este pre-cursillo es brindar a los estudiantes una apoyatura técnica para que lleguen en mejores condiciones a lo que será la cursada formal del cursillo, que comenzará en febrero”, detalló Barrientos. Y agregó: “El año pasado ya tuvimos esta iniciativa con la carrera de Ingeniería Civil, y este año incorporamos a las otras ofertas académicas”.

Pre-cursillo

La secretaria académica destacó que la experiencia previa arrojó resultados positivos. “El pre-cursillo implementado el año pasado nos ha dado buenos resultados y hemos tenido mayor retención de estudiantes, por lo que este año decidimos llevarlo a cabo también en las demás ingenierías”, remarcó.

Actualmente, son cerca de 100 los estudiantes inscriptos, muchos de ellos provenientes del interior de la provincia. “Si bien algunos no pudieron asistir, hay muchos que se van sumando a esta iniciativa. Además, les entregamos un cuadernillo de estudio para que puedan prepararse durante los meses de noviembre, diciembre y enero, de modo que regresen en febrero con una mejor formación y un mayor conocimiento del funcionamiento de nuestra facultad”, explicó la ingeniera.

Para finalizar, Barrientos destacó la buena convocatoria alcanzada e informó que la preinscripción continuará abierta durante todo el mes de octubre, para quienes aún no se hayan inscripto o no hayan recibido la información.