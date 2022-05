Comenzó el pago del bono extraordinario y unos 132 mil formoseños son beneficiarios

Compartir

Finalmente comenzó a acreditarse el pago del bono extraordinario implementado por el gobierno nacional a través de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) y unos 132 mil formoseños lo percibirán según la terminación de su documento. En la jornada de ayer el pago inició con las terminaciones 0 y continuará hoy con las terminaciones 1. «Se pagará progresivamente una terminación de documento por día», confirmó Ricardo Oviedo, titular de ANSES Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«A partir del día de hoy (jueves) comienza el cronograma de pago. Hoy estarían recibiendo la primera cuota del refuerzo todas aquellas personas que han sido beneficiarias de este refuerzo cuya terminación de DNI termine en 0; se pagará progresivamente una terminación de documento por día», manifestó Oviedo.

El cronograma de pagos continuará de manera consecutiva según la terminación de los documentos a excepción del próximo feriado.

En ese sentido, el titular de la ANSES en la provincia señaló que «en todos los casos, este refuerzo de ingreso lo van a percibir en la cuenta bancaria que consignarán en la inscripción, la transferencia es en forma directa. Los que tienen la tarjeta de débito pueden sacarlo de un cajero, no hace falta que vayan a una entidad bancaria».

La aclaración del mecanismo de cobro viene a colación de evitar las aglomeraciones de personas en las puertas de las entidades bancarias ya que también podrán retirar el dinero en cajeros automáticos.

De hecho, en la mañana de ayer jueves, se pudo ver a una gran cantidad de personas que concurrirán a percibir el bono de manera presencial, generando demoras en las personas que se presentaban a percibir otros haberes.

En total, serían más de 132 mil los formoseños y formoseñas en condiciones de cobrar este refuerzo. «Estaríamos hablando de un número cercano a los 132 mil personas», mencionó Oviedo ya que el número definitivo aún no está cerrado.

«Hubieron muchos casos que fueron rechazados y hoy están en etapa de reclamo porque las personas consideran que no les corresponde el rechazo, ya que en algunos casos, fueron rechazos equivocados entonces es cuando las personas hacen el reclamo correspondiente», añadió.

Cabe señalar que una parte de este bono ya lo percibieron los jubilados y pensionados el mes anterior y que a partir de este mes cobrarán el restante, sumándose a ellos, los trabajadores informales, monotributistas A y B, monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares. «En este caso todas estas personas beneficiarias estarán cobrando este refuerzo», concluyó Oviedo.

