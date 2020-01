Comenzó el preolímpico sudamericano de fútbol masculino: las selecciones clasificadas para Tokio

Compartir

Hasta el domingo 9 de febrero, las 10 selecciones sudamericana Sub 23 buscarán el mismo objetivo: quedarse con una de las dos plazas en juego para representar a su país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Divididos en dos grupos de cinco equipos cada uno, los dos mejores conjuntos de cada zona avanzarán al cuadrangular final. En dicho mini torneo, jugarán todos contra todos y los dos primeros en la tabla de posiciones sacarán pasaje para participar de la cita olímpica que se realizará en la capital de Japón.

Los grupos del preolímpico

Entre los protagonistas del Grupo A estará la selección argentina que dirige Fernando Batista. Con la ausencia de jugadores de peso, que no fueron cedidos por los clubes de Europa -tal es el caso de Lisandro Martínez, del Ajax, o Leonardo Balerdi, defensor del Borussia Dortmund-, el conjunto albiceleste estará acompañado por el seleccionado local, Colombia, además de Chile, Venezuela y Ecuador.

En el Grupo B se cruzarán dos de los grandes candidatos a luchas por las plazas olímpicos. Brasil y Uruguay serán los animadores de una zona que también tendrá a Paraguay, Bolivia y Perú.

Los dos equipos que terminen con más puntos en cada grupo se clasificarán a la ronda final. En el caso que exista igualdad de puntos para definir alguno de los lugares al cuadrangular final, el formato de definición será en el orden siguiente: Diferencia de goles, Cantidad de goles anotados, Resultado del partido jugado entre los protagonistas y Sorteo.

Qué equipos ya están

clasificados a Tokio 2020

De cara al certamen que se disputará a partir del 22 de julio -el fútbol comenzará un par de días antes que la ceremonia de apertura oficial de los Juegos Olímpicos- y finalizará el 8 de agosto, ya hay nueve de 16 selecciones con su lugar asegurado en la competencia Sub 23 organizada por la FIFA.

Más allá de la selección japonesa -tiene su lugar como país organizador del evento-, en junio de 2019 se definieron los cuatro equipos que representarán al fútbol europeo. En lo que fue el Campeonato de Europa Sub 21 que se llevó a cabo en Italia y San Martino, Francia junto a Alemania, España y la sorprendente Rumania, lograron la clasificación.

Unos meses más tarde, entre septiembre y octubre del año pasado, el seleccionado de Nueva Zelanda ganó el torneo preolímpico para Oceanía que se realizó en Fiji. Ya en noviembre, y en lo que fue el último certamen clasificatorio para Tokio 2020 del 2019, se disputó la Copa Africana de Naciones Sub 23: en Egipto fueron las selecciones de Sudáfrica, Costa de Marfil y los locales los que sacaron boleto.

El certamen clasificatorio que ya está en marcha es el de Asia. Con sede en Tailandia, el próximo 26 de enero conoceremos los tres equipos que anotarán su nombre para el fútbol masculino olímpico.

Las últimas dos plazas que se conocerán serán las de Centro, Norteamérica y el Caribe. Del 20 de marzo al 1 de abril y con sede en territorio mexicano, CONCACAF definirá a sus dos seleccionados que representarán a la Confederación en Tokio 2020.

Las sedes de competencia

Colombia fue elegida por la Confederación Sudamericana de Fútbol para albergar el preolímpico 2020. Será la cuarta vez en la historia que este tipo de torneo se realice en tierra cafetera, ya que anteriormente, el país fue sede de los campeonatos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de México 1968, Múnich 1972 y Moscú 1980.

La fase de grupos se jugará en dos sedes: el Grupo A se disputará en el Hernán Ramírez Villegas, de la ciudad de Pereira, mientras que el B tendrá como sede el estadio Centenario, en Armenia. El estadio Alfonso López, de Bucaramanga, recibirá el cuadrangular final del certamen.

Las joyas sudamericanas

que estarán ausentes

Como sucede en los torneos sudamericanos Sub 17 o Sub 20, la categoría Sub 23 no es la excepción. Al no estar obligados por la reglamentación FIFA que obliga a ceder a los futbolistas para sus competiciones -si el entrenador de turno elige a un jugador-, los clubes de Europa y hasta los propios de Sudamérica evitan darle vía libre a sus jugadores para defender la camiseta de su selección.

A pesar que el torneo que se jugará en Colombia tiene a muy buenos futbolistas y varias proyecciones de alto nivel, muchos de los grandes jugadores Sub 23 del continente no serán de la partida.

En el caso de Argentina, el conocido que Batista no pudo contar con Leo Balerdi, jugador del Borussia Dortmund, lo mismo que Lisandro Martínez, un defensor/volante que hoy milita en el Ajax de los Países Bajos, dos jugadores del gusto del entrenador. A esta lista se pueden sumar Santiago Ascacibar -el mediocampista acaba de firmar contrato con el Hertha Berlín de la Bundesliga, así como también con Lautaro Valenti. El marcador central de Lanús no fue cedido por la institución del Sur.

En el caso de Brasil, hay dos jugadores que tienen la edad para ser parte del plantel que dirige André Jardine. El Real Madrid no consideró la cesión de Rodrygo y Vinicius Jr, dos atacantes del plantel que dirige Zinedine Zidane. Más allá de la ausencia de dos grandes jugadores, las esperanzas de Brasil -último campeón olímpico en Rio 2016- estarán puestas en la joven figura del Flamengo, Reinier.

Otro caso similar es el de Uruguay. El DT Gustavo Ferreyra podrá contar con dos hombres que están atravesando, tal vez, el mejor momento de sus carreras futbolistas, Uno es Federico Valverde, la joya charrúa del Real Madrid, que sedujo a Zidane gracias a su dinámica. El otro es un ex Boca como Rodrigo Bentancur, esencial para Maurizio Sarri en el mediocampo de la Juventus.

Más allá de estos casos, tal vez el más increíble es el de Wuilker Faríñez. El arquero venezolano, clave en el subcampeonato mundial Sub 20 que logró el equipo de Rafael Dudamel en 2017, no fue cedido por Millonario, de Colombia.