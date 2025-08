Comenzó el segundo cuatrimestre en el flamante edificio del Instituto Politécnico

Estudiantes de las cuatro carreras que se dictan en el Instituto Politécnico Formosa “Dr Alberto Marcelo Zorrilla” comenzaron a cursar en el edificio que inauguró el gobernador Gildo Insfrán el pasado 25 de junio.

Se trata de 319 estudiantes en total. Ingresantes de dos tecnicaturas iniciaron el cursado

El ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz, el secretario de Ciencia y Tecnología Camilo Orrabalis y el director del IPF Horacio Gorostegui dieron la bienvenida a los jóvenes, en el ingreso a las aulas de este moderno edificio, ubicado en el Polo Científico y Tecnológico.

En particular, las autoridades saludaron a los ingresantes de dos carreras: 31 de la Tecnicatura Superior en Química Industrial y 35 de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones, que finalizaron el cursillo introductorio en julio y culminaron con éxito los exámenes de ingreso, iniciando ahora el cursado de sus carreras.

El ministro Aráoz subrayó durante su discurso de bienvenida la alta presencia de mujeres que eligieron carreras técnicas para su formación profesional: “Créanme que hace varios años esto no sucedía, que encontráramos entre los alumnos tantas mujeres, y tantas docentes, esto es muy importante” señaló.

Trajo a colación que “en una provincia joven como la nuestra, el desafío es incorporar conocimiento a todas las actividades que llevamos adelante, no solo la producción, sino también los servicios”.

Destacó que los jóvenes serán protagonistas de las oportunidades que continuará brindando la Provincia, con el avance de proyectos importantes como la construcción de la planta de arrabio verde en el predio del Polo Científico.

“Solo es posible hacer esto, porque creemos firmemente en la educación pública y de calidad” destacó y aclaró que “es gratuita para ustedes, pero no para el Estado formoseño que afronta todo lo que se necesita para que esto funcione” enfatizó el funcionario provincial.