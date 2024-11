Comenzó el Tour 2 con victorias de Waiwen, CEF 5, Ciudad y Tucumán de Gimnasia

Este Jueves comenzó el Tour 2 de la LVA RUS 2024/25 que tiene como anfitrión al Club Tucumán de Gimnasia en el club Tucumán BB. los primeros triunfos fueron para Waiwen, CEF5, Ciudad y Tucumán de Gimnasia.

El primer partido de las 11 fue victoria para Waiwen sobre Vélez. Con una gran actuación de Bautista Gazaba (30), los del sur se llevaron el triunfo por 3 a 1 (25-20; 25-23; 19-25 y 26-24). Gran arranque de los dirigidos por Lisandro Luppo en el debut del Tour 2.

Luego, en el segundo partido, CEF5 venció a Boca Juniors por 25-22; 25-28 y 25-26. 12 puntos para Máximo Mansilla y 12 puntos para Julián López para que los dirigidos por Marcelo Silva continuen invictos en la LVA RUS 2024/25.

El tercer partido del día se lo llevó Ciudad con un global de 25-23; 25-23; 21-25 y 25-21 sobre San Lorenzo. Gran victoria de Muni que llega a 11 unidades en la tabla de posiciones ubicándose en segunda posición. Los 19 puntos de Wilson Acosta no le alcanzaron a los Matadores para sumar.

El último partido de la primera jornada del Tour 2 fue entre Tucumán de Gimnasia y River. El anfitrión se llevó el triunfo barriendo en 3 sets (25-21; 25-19 y 25-14). Así, los dirigidos por Marcelo Díaz obtuvieron su primera victoria en la LVA.

Fixture del Tour 2

Viernes 29 de noviembre

15:00: Waiwen Vóley vs. Defensores de Banfield

18:00: Ciudad Vóley vs. CEF5 La Rioja

21:00: Vélez Sarsfield vs. Monteros Vóley

Sábado 30 de noviembre

11:00: San Lorenzo vs. Defensores de Banfield

15:00: River Plate vs. CEF5 La Rioja

18:00: Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors

21:00: Tucumán de Gimnasia vs. Monteros Vóley

Domingo 1 de diciembre

11:00: River Plate vs. Defensores de Banfield

15:00: Waiwen Vóley vs. Boca Juniors

18:00: San Lorenzo vs. Monteros Vóley

21:00: Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad Vóley