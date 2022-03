Compartir

La responsable de los vacunatorios fijos de capital, Claudia Ramírez se refirió al inicio de la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 y al inicio de la campaña de vacunación antigripal.

En este sentido, explicó que la inmunización en ambas campañas será por grupos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Es así que, la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus empezará con la aplicación a todos aquellos que por uno u otro motivo necesitan irse al exterior, justificando que algunos países no aceptan ciertas vacunas.

Por este motivo nuestro país y la provincia de Formosa se adhieren a esta tarea sanitaria, en donde las personas para poder recibir su dosis deben firmar un consentimiento informado, exponiendo sus pasajes y documentaciones, advirtió.

Luego, hizo saber que también deben inocularse los mayores de 50 años que tengan dos dosis de la vacuna Sinopharm; este grupo debe concurrir con DNI y carnet de vacunación, pero si no tiene éste último, se verificará en el sistema, manifestó.

De la misma manera, se inoculará a quienes tengan alguna enfermedad de inmunocompromiso, es decir pacientes oncológicos, trasplantados, entre otros.

Este grupo debe acercarse con un certificado, en donde el médico indique la patología que tiene, resaltó la profesional.

Y subrayó que la vacunación se realizará en todos los vacunatorios fijos de la provincia, en simultáneo.

A su vez, ante la duda de algunos padres sobre la tercera dosis a menores de 12 años, aclaró que no está aprobada hasta el momento.

Vacuna antigripal

Además, Ramírez expuso que la vacuna antigripal, en esta primera etapa, está indicada a grupos especiales, como personas embarazadas, independientemente de la edad gestacional que esté cursando y para el personal de salud.

Asimismo, resaltó que esta campaña de vacunación se extenderá a toda la población de manera paulatina, ya que viene en dosis adulto y dosis pediátrica.

La antigripal también se aplica en los vacunatorios de todo el territorio provincial y para los agentes de salud, en los diferentes establecimientos donde trabajan.

