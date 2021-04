Comenzó la campaña de vacunación antigripal, en paralelo a la del coronavirus

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Salud lanzó hoy desde el Hospital Garrahan la campaña de vacunación antigripal en todo el país, que funcionará en simultáneo con la inmunización contra el coronavirus, aunque las autoridades sanitarias aclararon que debe haber un descanso de al menos 14 días entre la aplicación de una y otra dosis.

“Hoy es el lanzamiento nacional en todas las jurisdicciones de la vacunación antrigripal, que va a ser en simultáneo a la del SARS-CoV-2. Necesitamos estimular a la población para que continúen vacunándose con las vacunas del calendario”, aseguró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una rueda de prensa en la puerta del hospital pediátrico porteño.

Asimismo, precisó que los vacunatorios del país “están todos habilitados” para recibir a la gente de manera gratuita, tras la distribución de 1.818.320 dosis a las 24 jurisdicciones por parte del Estado nacional.

La titular de la cartera sanitaria aclaró que la vacuna antigripal estará disponible para niños de 6 a 24 meses, personas con factores de riesgo, mayores de 65 años, el personal de salud, embarazadas y las puérperas después de los 10 días del parto.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa y, por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico, explicaron desde el Ministerio de Salud.

Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes).

Este año la vacunación antigripal funcionará en simultáneo a la de Covid-19, aunque se deberán tomar recaudos con respecto a los días de diferencia entre las dosis.

Desde el vacunatorio del Hospital Garrahan, Vizzotti destacó que “estamos ante un desafío enorme porque la vacunación contra la gripe se desarrollará en forma simultánea al plan de aplicación de las vacunas contra la Covid-19, lo que implicará un esfuerzo de todos los equipos de salud de las provincias para desarrollar estrategias que nos permitan cumplir las metas de cobertura necesarias para proteger a los grupos de riesgo”.

“Está la particularidad de que tiene que tener 14 días de diferencia con la vacuna contra el coronavirus. Si alguien se dio la vacuna de SARS-CoV-2 y pasaron 14 días, aunque esté en el medio del esquema, se puede dar la antigripal, no interfiere en los más mínimo”, aclaró la ministra.

En ese sentido, insistió: “Así que con muchísima tranquilidad, entre las dos vacunas de SARS-COV-2, pueden recibir la antigripal y es muy importante que se la apliquen porque es muy posible que este año tengamos circulación de otros virus respiratorios, como sucedió en el Hemisferio Norte”.

Vizzotti remarcó que la población debe mantener las medidas de cuidado mientras se atraviesa la segunda ola de coronavirus en el país.

“Queremos minimizar las enfermedades respiratorias. Todas las medidas de cuidado para el coronavirus como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento también disminuyen la transmisión de los virus respiratorios”, afirmó.

Gonzalo Esteva, gerente general de Fundación Vacunar, dijo a Télam que “en los privados ya arrancamos la vacunación desde el 1 de marzo”.

“Hicimos una campaña muy tranquila, con turnos, respetando los protocolos y la seguridad que hay que tener, no fue como el año pasado que fue con demanda espontánea”, señaló.

“En las 22 sucursales que tenemos estamos dando turnos y se llenan muy rápido. La gente está esperando el llamado de la vacuna de Covid-19, pero al haber pocas vacunas para ciertos rangos etarios, empiezan por darse la antigripal”, aseveró.

Esteva aseguró que “el año pasado fue récord absoluto de vacunación antigripal, porque se vacunó gente que históricamente no se vacuna como el rango de 18 años a menores de 60”.

En ese sentido, desde Fundación Vacunar precisaron que en el pico vacunaron a 4 mil personas por día, que “es un número muy alto” según Esteva.

Con el fin de minimizar los contactos innecesarios entre las personas que van a vacunarse al sistema de salud, así como el de evitar la circulación y aglomeración en los vacunatorios, se definió como prioridad promover la vacunación de personas pertenecientes a grupos de riesgo en centros públicos o privados sin la necesidad de presentación de la prescripción médica como un requisito excluyente.

Compartir

Linkedin Print