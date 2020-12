Comenzó la entrega de las tarjetas “Alimentar”

Compartir

Hoy comenzó a través del Banco Formosa la entrega de tarjetas “Alimentar”, que se realizará hasta el 17 de este mes inclusive de 12 a 16 horas.

Los beneficiarios deberán consultar en la página web del banco www.bancoformosa.com.ar a qué sucursal deben acercarse para retirar la tarjeta, en todos los casos sin excepción deben presentar DNI y fotocopia del mismo.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Liz Yanacón quien es coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en Formosa dijo que “felizmente comenzó el operativo de entrega. Son alcanzadas unas 31.538 familias”.

Confió que debido a la pandemia en nuestra provincia no se pudo hacer efectiva la entrega de los plásticos antes y “ahora se comenzará a través del Banco Formosa”.

Fecha de entrega y

terminación de DNI

Miércoles 2 de diciembre 0

Jueves 3 de diciembre 1

Viernes 4 de diciembre 2

Miércoles 9 de diciembre 3

Jueves 10 de diciembre 4

Viernes 11 de diciembre 5

Lunes 14 de diciembre 6

Martes 15 de diciembre 7

Miércoles 16 de diciembre 8

Jueves 17 de diciembre 9

Todas las sucursales de Formosa capital estarán habilitadas para la entrega (Casa Central, Gutnisky, Judiciales, Mitre, Las Américas y Circuito Cinco). En el interior provincial se habilitan todas las sucursales a excepción de Clorinda que se entregará solo en la sucursal Eva Perón.

Localidades sin

sucursal bancaria

Además, aclararon que para las localidades que no cuenten con sucursales está previsto un operativo especial de entrega desde las 7 am teniendo en cuenta el siguiente calendario.

RUTA OESTE

Localidad y fecha de entrega

Estanislao del Campo

Miércoles 2 de diciembre

Sub Teniente Perín

Miércoles 2 de diciembre

Pozo del Tigre

Jueves 3 de diciembre

Laguna Yema

Viernes 4 de diciembre

Posta Cambio Zalazar

Miércoles 9 de diciembre

Lamadrid

Miércoles 9 de diciembre

Guadalcazar

Miércoles 9 de diciembre

Los Chiriguanos

Jueves 10 de diciembre

Pozo del Mortero

Jueves 10 de diciembre

Pozo de Maza

Viernes 11 de diciembre

Fortín Lugones

Lunes 14 de diciembre

El Potrillo

Martes 15 de diciembre

RUTA SUR

Gran Guardia

Miércoles 2 de diciembre

Gral. Lucio V. Mansilla

Jueves 3 de diciembre

Villa Escolar

Jueves 3 de diciembre

Misión Laishí

Viernes 4 de diciembre

Herradura

Miércoles 9 de diciembre

Villafañe

Jueves 10 de diciembre

Villa Dos Trece

Viernes 11 de diciembre

RUTA ESTE

Laguna Naick Neck

Miércoles 2 de diciembre

El Espinillo

Jueves 3 de diciembre

Tres Lagunas

Viernes 4 de diciembre

Siete Palmas

Miércoles 9 de diciembre

Buena Vista

Jueves 10 de diciembre

Riacho Hé Hé

Viernes 11 de diciembre

Misión Tacaaglé

Lunes 14 de diciembre

San Martín II

Martes 15 de diciembre

Villa General Güemes

Miércoles 16 de diciembre

