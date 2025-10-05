Comenzó la Peregrinación a Luján 2025

Cada primer sábado de octubre, miles de personas marchan hacia Luján. No importa si el clima acompaña o no: lo que sostiene la caminata es la fe y el deseo de llegar al santuario mariano más convocante del país. La Peregrinación Juvenil 2025 será la número 51 y se espera, como en años anteriores, una verdadera marea de fieles.

El lema de este año, “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, refleja el espíritu que envuelve la marcha: una mezcla de oración, esfuerzo físico y encuentro comunitario.

Para muchos, es también un espacio de agradecimiento personal y de pedidos íntimos que hacen que los 60 kilómetros se sientan menos pesados.

El recorrido y la organización ya están definidos, con un fuerte operativo sanitario y de seguridad. Aun así, los organizadores insisten: cada caminante debe llegar preparado, con la ropa adecuada, hidratación suficiente y sobre todo paciencia, porque la masividad hace que el trayecto sea tan desafiante como emotivo.

El origen de la Peregrinación Juvenil a Luján se remonta al año 1975 cuando unos 30 mil fieles peregrinaron hacia el Santuario. El lema en aquel momento fue «La juventud peregrina a Luján por la patria».

Eran años en los que cualquier manifestación -incluso religiosa- era mirada con resquemor. El recorrido estaba preestablecido: unos 60 kilómetros aproximadamente. Y lo que comenzó como una tímida caminata, pronto se convirtió en una tradición popular que año a años convoca a miles de fieles.

El récord de peregrinos fue en 2013, poco después de que el Papa Francisco fuera elegido como tal. Más de 2 millones de argentinos caminaron hacia la Virgen en agradecimiento y devoción.