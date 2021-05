Comenzó la Semana Mundial del Parto Respetado

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El Ministerio de Desarrollo Humano recuerda que desde el 16 al 23 de mayo se conmemora, en todo el mundo, la Semana Mundial del Parto Respetado, la cual tiene por objetivo concientizar a la sociedad sobre la importancia de la atención del parto, caracterizada por el respeto a los derechos de la madre y los niños en el momento del nacimiento.

En Argentina se encuentra vigente la Ley Nacional de Parto Humanizado N° 25.929 y su decreto reglamentario 2035/15, la cual debe implementarse de manera obligatoria en todo el territorio nacional, en el sistema de salud, tanto del ámbito público, obras sociales y el ámbito privado.

Dicho ordenamiento jurídico, protege a las madres en el momento de dar a luz. Determina que las embarazadas tienen derecho a que respeten sus tiempos biológicos, a estar acompañadas durante el parto y estar junto a sus bebés desde el primer momento del nacimiento, entre otros puntos.

La licenciada en obstetricia, Mónica Tibiletti, a cargo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano, explicó que la ley se sancionó a partir de reconocer los derechos de la mamá y del bebé en el momento del nacimiento.

Mencionó que está orientada a respetar lo que quiere la mamá, en cuanto a “cómo va ser el parto, los tiempos del trabajo de parto, el tipo o vías de parto, el acompañamiento, y que su hijo esté con ella desde el momento mismo que nace”.

Dio a conocer que también contempla “la no medicalización del trabajo de parto, que por ejemplo no se le realice la episiotomía a la embarazada y que se respeten los tiempos fisiológicos para que el parto se dé de forma normal. Le da protagonismo destacado a la mamá y al bebé que va a nacer”.

Sobre la aplicación de la ley en la provincia de Formosa, comentó que el sistema de salud público, cuenta con ocho maternidades. “En todas se implementa la ley pero tenemos una de ellas que sobresale, en cuanto al abordaje que se le da y es la que funciona en el hospital distrital 8, ubicado en el circuito cinco de la ciudad”, reveló.

“Allí se realizan partos con mínimas intervenciones, se hace mucho hincapié en respetar los tiempos del parto. Se permite la permanencia del acompañante durante el trabajo de parto, que el papá intervenga en el corte del cordón umbilical y otras cuestiones que contribuyen a que el parto no sea un momento de tensión, sino que más bien sea un momento fisiológico y natural de la vida”, añadió.

Sobre la conmemoración de cada año, indicó que la semana apunta a informar a la comunidad de qué se trata la ley del parto respetado, los principios que abarca, los objetivos que tiene. “Y a difundirla para que las madres sepan y se interioricen sobre estos derechos”.

“Hacemos todo lo posible para que las embarazadas y sus acompañantes conozcan los lugares donde funcionan nuestras maternidades que trabajan con esta modalidad, también los espacios llamados UTPR (Unidades de Trabajo de Parto y Puerperio), etapas que se dan dentro de un mismo lugar”, aseguró.

Precisó que aun en el actual contexto de pandemia, “en el que además estamos transitando el pico más alto de contagio, es muy difícil y riesgoso hacer charlas, pero buscamos adaptarnos para que estos derechos se sigan informando, conociendo y cumpliendo”.

“Debido al escenario que estamos viviendo, por ejemplo, el acompañamiento a la embarazada que va dar a luz se ve restringido, hay un menor acceso de la familia, justamente porque deben cumplirse los cuidados y los protocolos, pero de igual manera estos derechos se ponen en práctica”, afirmó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp