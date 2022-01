Comenzó la venta de entradas para el mundial de Qatar 2022

Compartir

La FIFA ofrece la primera fase de los tickets para la Copa del Mundo 2022. Aseguran que los espectadores tendrán una «variedad de propuestas y paquetes». Cuáles son.

La FIFA ofrece la primera fase de venta de entradas para la Copa del Mundo Qatar 2022. Desde la organización aseguran contar con una «variedad de propuestas y paquetes para los fanáticos de todo el mundo».

Durante esta primera etapa de venta, que cerrará el 8 de febrero, no habrá ninguna diferencia «si la solicitud ingresa el primer día o el último, ya que todas tendrán las mismas posibilidades de éxito». En caso de que el número de boletos solicitados «exceda lo disponible para el mercado», las entradas se «asignarán mediante un proceso de selección aleatoria», explicó el Comité organizador.

Todos los solicitantes, ya sean los seleccionados o los rechazados, serán debidamente notificados del resultado de sus solicitudes antes del 8 de marzo, y -en caso positivo- posteriormente «serán invitados a continuar con el procedimiento para el pago online con tarjeta de crédito».

En esta primera etapa de venta, los aficionados podrán elegir entradas individuales de partidos; paquetes de tickets para ver una selección específica; otros con facilidades de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

También se venderán paquetes de entradas para cuatro estadios, un nuevo formato que les brindará a los hinchas la posibilidad de conocer cuatro canchas en cuatro partidos diferentes en días consecutivos, gracias a la particularidad de una Copa del Mundo inédita que tendrá todos los estadios en un radio de 70 kilómetros.

La segunda etapa de venta de boletos llegará tras el sorteo del 1 de abril, donde los hinchas podrán asegurar sus localidades durante una fase de venta por orden de llegada. Y luego llegará una tercera que permitirá comprar entradas condicionales para los posibles encuentros de su equipo en las rondas eliminatorias cruciales, incluida la final.

La directora comercial de la FIFA, Kay Madati, precisó que “la primera Copa del Mundo en Oriente Medio es realmente algo especial y, junto con nuestros socios, los titulares de los derechos, el país anfitrión y otras partes interesadas, no podemos esperar para dar la bienvenida a los aficionados a esta experiencia única. Este evento tendrá una increíble atmósfera festiva que brindará a los asistentes de la región y del mundo entero recuerdos que durarán toda la vida”.

La cuarta categoría corresponde a los boletos más baratos, pero esta se encuentra reservada para los residentes de Qatar. Estas entradas costarán 11 dólares, aseguraron.

Estos precios serían los más baratos desde México 1986, cuando hubo entradas de unos tres dólares. En Rusia, los boletos disponibles para los locales costaron unos 22 dólares, el doble que en Qatar.

Los precios bajos de estos boletos en Qatar abrirían una puerta, aunque sea pequeña, para que la población de trabajadores inmigrantes, quienes perciben bajos ingresos, pueda ver alguno de los partidos del torneo, del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Los boletos de la FIFA serán distribuidos mediante un sorteo y no en una venta abierta. Los aficionados que soliciten asistir a los partidos del primer Mundial solo sabrán si obtuvieron entradas luego del sorteo, al concluir la primera fase de solicitud, el 8 de febrero.

El proceso de venta de boletos comenzará en momentos en que se han definido solo 13 de los 32 equipos participantes en el certamen. Las Eliminatorias concluirán en a junio, cuando se lleven a cabo los Repechajes intercontinentales.

