Comerciante de El Colorado negó agresión a personal de Defensa la Consumidor: “Se dicen cosas que no son ciertas”

Compartir

Linkedin Print

Ayer, personal de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario llegó hasta la localidad de El Colorado donde realizaron visitas de inspección en los diferentes comercios que funcionan en la “perla del sur” detectando algunas “irregularidades”, lo cual llevó a la determinación de clausurar. Esto despertó el malestar de los comerciantes, que salieron a protestar en horas de la tarde.

Marcelo Sanperetti, comerciante de la zona, habló con el Grupo de Medios TVO respecto a lo ocurrido y se mostró indignado porque “hay quienes están difundiendo un hecho fuera de la realidad”. “Nosotros no nos movilizamos para evitar decomiso de mercaderías vencidas, sino que reaccionamos de cierta manera ante la arbitrariedad con la que se actuó. En ningún momento vamos a pelear por algo que no corresponda, solo defendemos nuestros derechos”, dejó en claro.

Al relatar lo sucedido dijo: “llegaron a nuestra localidad empleados de Defensa al Consumidor, que inmediatamente se pusieron a trabajar. Comenzaron a controlar los supermercados en donde encontraron algunas irregularidades; quiero dejar en claro que no tenemos problemas con esto y la movilización en ningún momento se hizo para defender el decomiso de las mercaderías vencidas; nosotros reaccionamos porque se clausuraron los comercios arbitrariamente, con policías y todo, como si fuéramos delincuentes”.

Indicó seguidamente que la mayoría de los comerciantes de El Colorado “son personas responsables y están trabajando en el rubro desde hace años”.

Reconoció también que la reacción por parte de “nosotros, que estamos adheridos a la Cámara de Comercio y a la Federación Económica de Formosa fue espontanea”. “Entre todos nos comunicamos porque la arbitrariedad con la que se manejaron no nos parece correcta”, agregó.

Asimismo, Sanperetti dijo que están “cansados” de tanta “arbitrariedad” ya que además “hay un atropello permanente hacia los comerciantes por parte de la Municipalidad”.

Por último, negó que hayan agredido al personal de Defensa al Consumidor y lamentó que se digan “cosas que no son ciertas”.