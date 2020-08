Comerciante de Yema se mostró “sorprendido” de que camioneros hayan pasado controles teniendo Covid-19

Compartir

Juan, comerciante de Laguna Yema, localidad que entró en fase 1 tras el ingreso de un camión donde el conductor y acompañante dieron positivo a coronavirus, contó al Grupo de Medios TVO que “yo estoy en aislamiento total, tengo a mi padre y hermana que son los propietarios del negocio que están atendiendo normalmente”.

“Yo estuve a cargo del traslado de la mercadería. Estoy en cuarentena por el protocolo, ya que no hubo contacto directo con el camionero y su acompañante porque nosotros llegamos en vehículos, utilizando barbijos y cumplimos el distanciamiento social; la única relación es cuando le damos el dinero y ellos nos pasan la boleta. Nosotros no charlamos con ellos”, aseveró y agregó: “ellos tenían el permiso hasta Laguna Yema, salieron de su hoja de ruta y tomaron la decisión de ir a otro pueblo, si eso no hubiera pasado hoy andaríamos todos por la calle normalmente y sería un desastre. Ellos estuvieron con chicas del pueblo en un cumpleaños y ayer trasladaron a una de ellas a capital”.

Al ser consultado por los controles en el lugar indicó: “acá tenemos control en la entrada al pueblo que es el único acceso al lugar ya que las calles aledañas fueron bloqueadas”.

“Somos alrededor de 40 personas las que estamos aisladas entre comerciantes y empleados”, asintió.

“Me extraña que haya pasado esto, porque se trata de un vehículo que viene de Chaco, y nosotros estamos a 400 kilómetros de la capital, supuestamente por el camino le hacen controles de sanidad y los camioneros están bien; a nosotros nos dijeron que ellos dieron resultado negativo cuando le hicieron el hisopado”, continuó diciendo el hombre.

“Ayer -domingo- cerca de las 11 horas nos hicieron el hisopado a la mayoría de los comerciantes, nos llama la atención y aparte nosotros estuvimos en contacto con otras personas”, indicó.

“Lo más grave es que estamos en un pueblo alejado, en caso de que ocurra algo grave tenemos que trasladarnos hasta capital. Estas personas no sé cómo pasaron los controles, vivimos en una localidad donde la gente es de confiar y esperamos con tranquilidad que llegue la mercadería donde creemos y damos por sentado que se cumplieron con los controles y protocolos. Nos enteramos de todo porque ellos rompieron su hoja de ruta o sino no nos íbamos a enterar nunca”, cerró diciendo.