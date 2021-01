Comerciante del centro: “El bocinazo no fue un reclamo político, queremos trabajar para no cerrar”

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en la zona céntrica de la ciudad cientos de personas se manifestaron de forma pacífica con una caravana de bocinazos, carteles y banderas celestes y blancas, para pedir que les permitan reabrir sus locales al público con todos los protocolos sanitarios que ya venían llevando adelante y poder retomar sus actividades, ya que se trata de un sector de autónomos que se ve afectado desde el comienzo de la cuarentena.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Pablo Sidig reiteró que piden ayuda al Gobierno provincial para poder trabajar y no cerrar; además explicó que no se trata de un reclamo político porque “en el grupo tenemos peronista, kirchneristas y radicales”.

“Es un pedido de ayuda el bocinazo, el Gobierno no nos recibe porque no somos una entidad, no nos reconoce”, aseveró.

Compartir

Linkedin Print