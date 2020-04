Comerciante hostigado por malviviente: «Me apuñaló, amenazó, robó y la justicia no hace nada»

Compartir

Matías, un comerciante del barrio La Floresta, denunció que es víctima de un malviviente que además de amenazarlo constantemente también lo apuñaló y robó dinero. Asimismo, y ante la gravedad de lo ocurrido, el hombre apuntó al mal accionar de la Justicia donde dijo «veo que están del lado de los delincuentes». Su local comercial está ubicado en Maradona y Luis Firpo.

«Esto viene sucediendo desde hace meses, yo traje mi negocio acá hace seis meses aproximadamente. Tengo un vecino que en su casa tiene una gomería, él vive ahí con su familia. Cuando llegamos al barrio lo primero que nos advirtieron los demás vecinos fue que tengamos cuidado con esa persona porque tiene una gran trayectoria de robo. Siempre se lo denunció, pero continúa en libertad», comenzó diciendo Matías para contextualizar

Seguidamente indicó que «con nosotros está teniendo problemas porque no le fiamos y no le quisimos vender bebidas alcohólicas».

«A principio de febrero, cuando regresé del centro encontré a mi señora llorando adentro del local. Me contó que este personaje se cruzó la avenida Maradona y sin llegar a nuestro comercio sacó y le mostró un cuchillo diciéndole que cuando la vea por ahí la va a violar y matar. Llamamos a la Policía y le comentamos, pero no nos hicieron caso porque están cansados de este muchacho», aseveró.

Y continuó: «a raíz de esa denuncia, nos quemó un banner que teníamos amurallado afuera del negocio».

«Después de que lo denuncié por lo del cartel, se tranquilizó durante un mes, pero la semana pasada cuando legamos temprano para abrir el negocio me encontré con la pared pintada con carbol, escribió múltiples insultos hacia mi persona. Ante esto llamé a la Policía y le dije que era ese chico e hice la denuncia. Ese mismo día al mediodía cuando salía de comprar de la distribuidora que está alado se me acercó este sujeto y me dio un cuchillazo en la panza y otro en el brazo. Llamé a la Policía -yo estaba sangrando- pero no se lo llevaron. Nuevamente hice la denuncia, pero nada pasó», señaló.

«El sábado cuando estaba cerrando mi local se acercó y me dio una puñalada en el brazo, no sé si era un destornillador o qué, pero la varilla me pasó de lado a lado; y me robó la mochila con la recaudación. Si yo no ponía el brazo ese facazo iba a mi cuello o pecho. Llamé a la Policía y a la ambulancia que me llevó al hospital; a esta persona nadie se la llevó hasta que contraté un abogado y me fui a la Comisaría Tercera a hacer la denuncia por robo a mano armada, con tentativa de homicidio, pero jamás se lo llevaron. Ayer – lunes- me acerqué a la Comisaría y le dije al Comisario cuántas denuncias tengo que hacer para que lo metan preso. A raíz de esto al mediodía vino la Brigada y se lo llevó. El problema acá es que esta persona entra y sale de la Comisaría vuelta y media; otra cosa que quiero decir es que jamás hicieron allanamientos en su domicilio, yo en la denuncia detallé quién me robó y cuánto dinero se llevó», continuó diciendo el hombre.

Y agregó: «si no hay allanamiento en una semana esta persona está afuera. Es terrible lo que pasa y no es de ahora, este hombre tiene 33 años, y hostiga de esta manera a los vecinos desde que tenía 13 años. Los vecinos están cansados».

«Esto pasa porque nosotros no le queremos fiar, todos los almacenes del barrio le dan cosas gratis para que no moleste. Siento que este sujeto actúa con una total impunidad, y la Justicia no hace nada. Si estoy presentando una denuncia de robo a mano armada con tentativa de homicidio cómo es que nadie hace nada; cuando llegaba la Policía esta persona insultaba a los informados y nadie hacia nada, cómo es posible», dijo Matías.

«Siento una impotencia bárbara, y temor porque la Justicia no procedió como corresponde para obtener las pruebas necesarias, entonces al no haber pruebas este chico mañana pasado sale en libertad y lo que va a pasar es que va a entrar a mi local y me va a matar, tiene que pasar eso para que accionen. Además, si hago justicia por mano propia voy preso, lo que veo es que la Justicia está a favor de la delincuencia», cerró preocupado.