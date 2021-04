Comerciante lamentó el cierre de negocios y criticó la falta de diálogo para evitarlo

Compartir

Silvina Facio, dueño del “Rincón de Silvina” -comercio ubicado en el caso céntrico- habló con el Grupo de Medios TVO respecto al cierre de su local y lamentó que los pequeños comerciantes tengan que llegar a esta determinación debido a que no existe un canal de diálogo con el Gobierno para buscar “soluciones”.

Primero dejó en claro que “no pretendemos que nos caigan ayudas sin generar algo productivo, en lo personal no es mi intención, soy una mujer de trabajo que siempre dependí de ello. La idea es el diálogo, tratar de buscar soluciones para aquel pequeño comerciante que hoy se ve afectado por la pandemia después de mucho tiempo de estar cerrado”.

“Busco explicaciones claras con respecto a situaciones que se pueden mejorar, se pueden tratar de solucionar para el pequeño comerciante que la pelea día a día”, continuó Facio.

Asintió además que ante el cierre está viendo otras opciones porque “no soy una persona que se rinde” y aunque “la decisión de cerrar no fue fácil, la venimos analizando desde el año pasado”.

Restricciones

Por otro lado, la mujer fue muy crítica respecto a la circulación por patente donde dejó en claro que la gente necesita trabajar.

“Mi esposo es empleado de comercio, yo soy propietaria, cada uno con sus responsabilidades tiene que venir al centro a trabajar; cuando paramos en un control, el policía que no supo explicar cómo será la circulación mañana -por hoy- ya que la patente de mi vehículo es par, nos sugirió caminar, tomar el colectivo o pagar un remis”, confió.

Añadió que su local es de venta de indumentaria, cartera y calzados, no es claro quienes son “esenciales” para el gobierno. “Yo me considero esencial porque si no trabajo no como”, disparó.

“No entiendo cómo es la nueva normativa de circulación. La situación no está como para que tengamos que ir a nuestro trabajo en otros medios que no sean los que consideramos más económicos”, lanzó la comerciante.

“Yo no soy enfermera o médica, pero necesito trabajar”, aseveró.

Finalmente insistió que “la realidad es que obviamente nadie quiere enfermarse, nosotros no queremos propagar el virus, lo que queremos es tratar de continuar con nuestra actividad laboral que es el único sustento que tenemos quienes no contamos con planes sociales o sueldos del Estado, lo único que queremos es seguir trabajando, pero lamentablemente en estas condiciones es muy difícil”.

