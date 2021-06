Comerciante víctima de delincuente que le robó su registradora: “Me paralicé del susto”

Compartir

Yolanda, comerciante del barrio Illia I que el martes último fue víctima de un delincuente que le robó la caja registradora con dinero para luego darse a la fuga con un compañero que lo esperaba afuera en motocicleta relató al Grupo de Medios TVO lo sucedido y, además agradeció el rápido accionar policial, sobre todo del grupo Alacran, quienes individualizaron y detuvieron al sujeto.

“Todavía no tomo conciencia de lo que pasó porque me asusté mucho, recién ahora empecé a pensar en lo que pasó y me doy cuenta que la saqué barata porque podría haber pasado algo más ya que a esa hora hay un silencio rotundo en la zona”, comenzó diciendo.

“El delincuente que llegó al negocio insistía en que quería que lo atienda, y yo no quería porque en primer lugar estaba cerrando y en segundo esta persona no tenia tapaboca. Él me miraba y me apuraba, entonces yo intenté llavear la puerta porque me asusté y fue ahí que me empujó e ingresó al local, agarró la caja registradora y luego salió corriendo para huir en una moto con un cómplice que lo esperaba afuera”, continuó relatando la mujer.

Asimismo agregó que se quedó inmobil puesto que “cuando él entró se tocó el bolsillo y yo pensé que iba a sacar un cuchillo. Me paralicé del susto”.

“El cómplice ya lo esperaba con la moto encendida,. Todo pasó muy rápido y cuando salí a pedir auxilio no había ni un alma”, aseveró Yolanda y confió: “después vino la Policía que se portó de diez conmigo, llegaron los del grupo Alacrán y enseguida dieron con el individuo porque nos mostraron fotos y pudimos reconocerlo, también ayudaron las cámaras de seguridad que tenemos”.

El hecho

Las cámaras de seguridad del comercio registraron la secuencia del robo, la Policía detuvo al presunto autor del ilícito y allanó su vivienda secuestrando prendas de vestir, dinero y la motocicleta en la cual se desplazaba. Vale decir que se continúa con la investigación para capturar a su cómplice.

Luego de tomar conocimiento del delito, personal de la Subcomisaría Colluccio, Brigada de la Unidad Regional Uno, Departamento Informaciones Policiales, Alacrán y Policía Científica concurrieron al sitio realizando las tareas inherentes a sus funciones, pudiendo recabar información de los vecinos y registros fílmicos del comercio sobre la dinámica del hecho.

Los integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales identificaron a uno de ellos, un joven de 19 años con antecedentes de cometer delitos bajo esta modalidad.

El sujeto fue aprehendido en la mañana del miércoles en calles internas del barrio 12 de Octubre y trasladado hasta la sede policial a los fines legales; en tanto que por la tarde y tras obtener la orden una orden judicial, los policías allanaron la vivienda del sospechoso donde secuestraron las prendas de vestir que tenía al momento de cometer el atraco, la motocicleta en la cual se desplazaba y dinero en efectivo, siendo todo trasladado a sede policial, mientras que prosiguen con las tareas investigativas a fin de lograr la aprehensión de otro implicado.

