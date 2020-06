Comerciantes afirman que tuvieron buenas ventas por el Día del Padre

Compartir

Tras el paso del Día del Padre, comerciantes de distintos rubros de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirieron a cómo fueron las ventas, teniendo en cuenta el difícil momento que atraviesan ante la pandemia de coronavirus que les impide trabajar con normalidad. En ese marco, expusieron que hubo un repunte y que esta celebración especial les sirvió para darles un respiro.

Dependiendo del rubro, el incremento de ventas; por ejemplo, el sector de electrónica registró un gran movimiento al igual que el de indumentaria y calzado.

También tuvieron el acompañamiento de las políticas del gobierno, que sabiendo de la delicada situación del sector, les permitieron extender una hora la apertura de los locales, hasta las 21 horas.

“Las ventas que tuvimos el sábado más que nada fueron muy altas, se vendió muchísimo lo que son parlantes, celulares, accesorios, todo para los padres, estuvimos trabajando de 8 a 20 horas”, contó el trabajador de un local de la zona céntrica.

“La gente vino más a la tarde, a último momento porque muchos también estaban trabajando. La mayoría de las compras se hicieron con tarjeta, también con crédito personal solo con DNI y la gente aprovechó mucho eso”, destacó.

“Todos los celulares que tenemos salen con accesorios adicionales, auriculares, todo de informática, tuvimos buenas ventas la verdad”, valoró.

Asimismo, el vendedor de una zapatería destacó que “anduvimos muy bien, hubo muchas ventas, durante todo el día iban llegando los clientes, durante la mañana y también la tarde, se aprovechó mucho este día especial y por suerte nosotros pudimos respirar”.

Seguidamente la vendedora de otro comercio de indumentaria expresó que “vendimos más o menos, igual estamos conformes, no fueron las expectativas que esperábamos pero se vendió. Lo que la gente más compró fueron camisas y pantalones y casi todas las compras fueron con tarjeta de crédito”.

De la misma forma, comerciantes de la zona norte, precisamente quienes están sobre la calle Cánepa, muy conocida por la cantidad de comercios que hay sobre la misma, hablaron sobre las ventas que registraron.

“En general con las ventas nos fue muy bien, pero por ahí hay pequeños detalles que nos inquietan después de soportar tantos días sin poder abrir. El sábado por ejemplo en la puerta del local nuestro que es una cuadra donde hay varios locales, se puso un control de la Policía y en la siguiente cuadra donde están negocios que no abren los sábados a la tarde no había ningún control”, expuso un comerciante del sector.

“Si las medidas fuesen parejas para todos no hay ningún problema, lo que nos mata a los comerciantes no son los impuestos sino la competencia desleal, si yo pago todos los impuestos y de repente tengo mi precio y viene una persona que cruza el río, algo que ahora no está pasando porque está todo caro allá, y vende mucho más barato porque no paga ningún impuesto o porque tiene empleados que le pagan 10 veces menos de los que nosotros le pagamos a los nuestros, esa es la competencia desleal que nos mata. En este caso con la implementación de las nuevas normas de no sacar la mercadería a la vereda, está perfecto, pero debería ser igualitario para todos”, denunció.

“La calle Cánepa recibe todos los cachetazos, uno fue que la hicieron de una sola mano y eso pasó justo en la época de las fiestas en Navidad y Año Nuevo, después vino lo de la pandemia, lo de los techos, de volver atrás con el tema de la mercadería que debe estar adentro del local. Sobre la calle Senador Tomás la mayoría de los locales saca la mercadería afuera, tienen estructuras armadas en las veredas, esta calle está muy perseguida y muy golpeada. Aparte de todo esto, tenemos que poner en la balanza que si bien el Circuito Cinco creció mucho, los comerciantes de esta calle fuimos los fundadores del sector comercial, fuimos los que confiamos, pusimos los comercios y necesitamos un poco más de respeto, que no nos persigan y que sean más equitativos los controles”, pidió a las autoridades.

Seguidamente, desde otro comercio del sector manifestaron que si bien nunca se dedicaron a otro rubro que no fuera el de indumentaria, para esta fecha especial hicieron una gran compra de termos, mates, kits de asado y demás. “Hicimos el pedido con un poco de miedo de quedarnos con todo, pero no nos podemos quejar, vendimos absolutamente todo e incluso el domingo a la tarde la gente nos seguía preguntando si nos había quedado algo”, dijo entusiasmada la comerciante.

“Fechas como estas nos sirven mucho porque logramos vender algo, creo que no hubo un solo rubro que se quedó sin vender, algunos más y otros menos, pero esto nos ayudó un montón, nosotros hemos trabajado muy bien”, valoró.