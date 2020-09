Comerciantes alberdeños pidieron reapertura de fronteras con Argentina

Compartir

El martes último, comerciantes de la ciudad vecina de Alberdi, frontera con Formosa, se manifestaron para pedir la apertura gradual de los límites con Argentina luego de que el país vecino aprobara el protocolo para la habilitación del Puente de la Amistad que une a Ciudad del Este con Foz de Iguazú, en Brasil.

Cabe señalar que históricamente, Alberdi es una ciudad que ha sobrevivido gracias al comercio con nuestro país y allí radica la desesperación de los comerciantes del lugar que hace más de seis meses están cerrados debido a la pandemia de coronavirus.

En ese marco Julio Alvariza, de “Electrónica Kim”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el reclamo que realizaron.

“Los comerciantes de Alberdi nos juntamos y se hizo una pequeña manifestación, nuestro reclamo es para que la apertura de la frontera con Argentina sea escuchada también por nuestro gobierno central, para que hagan las gestiones correspondientes con el gobierno argentino, esto en vista de que lo sucedido en Ciudad del Este donde gracias al reclamo ciudadano las fronteras con Brasil van a ser próximas a abrir para hacer el comercio fronterizo”, explicó.

“Ese es el reclamo que también queremos hacer para que el gobierno central trate de canalizar y ver si existe la posibilidad de que haya ese mismo método con la frontera que tengamos con Argentina”, acotó.

Asimismo, aseguró que el Ministro del Interior de su país, Euclides Acevedo, se comprometió a realizar la gestión para lograr la reapertura. “Días pasados manifestó que iba a ver los mecanismos para que se pueda hablar con el gobierno de Argentina para ver en un corto tiempo la reapertura de nuestra frontera y ojalá sea así”, señaló.

Al ser consultado sobre cómo se encuentra Alberdi en la actualidad, relató que “comercialmente hace 7 meses están todos cerrados los locales, no hay vida comercial, sí algunos negocios que de repente abren para consumo interno. Alberdi siempre se caracterizó por el comercio fronterizo, ese fue su fuerte y acá en el casco central donde están la mayoría de los negocios es nula la actividad, todo está cerrado, a nivel de salud por ejemplo estamos todavía sin inconvenientes, no tenemos ahora mismo algún caso positivo de la enfermedad, seguimos cuidándonos en ese sentido”.

Respecto a la devaluación constante que sufre el peso argentino y cómo los impacta teniendo en cuenta que sus principales clientes son los formoseños, aseguró que “siempre hay ventaja, tratamos también de adecuarnos a la realidad de cómo está la cotización del peso argentino, siempre tratamos de que haya ventaja para el comprador, manejamos buenos precios y estamos siempre atentos a que surja alguna novedad respecto a nuestra frontera”.

“La gente consulta precios, pregunta por ciertos artículos y la cuestión del paso es bastante complicada, en nuestro caso no estamos haciendo envíos hasta ahora a Formosa por la situación compleja y respetando también ya que está prohibido enviar cosas, hay gente que a lo mejor se arriesga a enviar pero en nuestro caso por ahora no estamos haciendo envíos”, informó.

“La idea nuestra es de continuar con el reclamo más que nada para que nos escuchen nuestras autoridades nacionales, para que haya una apertura de frontera con Argentina depende mucho del gobierno argentino, no de nosotros, pero por lo menos estas manifestaciones son para que nos escuchen a los que estamos en la frontera con Argentina para que con tiempo vayan viendo algún mecanismo que puedan hacer para en el corto lapso abrir la frontera nuevamente”, finalizó.