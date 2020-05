Comerciantes de Clorinda aguardan los protocolos sanitarios para abrir los locales

Compartir

Pedro Ortíz, presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda, en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió a la crítica situación que atraviesa el sector y las dificultades que se presentan en la extensión de la cuarentena considerando el impacto en algunos rubro y actividad de los comercios que tuvieron que permanecer cerrados por más de 50 días.

«Parte de los comercios están trabajando bien porque se cortó la conexión con Puerto Elsa por el cierre de paso fronterizo y la gente no puede cruzar a comprar, entonces todas las personas obligadamente lo tienen que hacer en Clorinda y eso hace que algunos rubros anden bien pero hay rubros como el sector de motocicletas o automotor que no tienen nada de ventas», dijo

«Estamos sobreviviendo y esperamos que esto rápidamente se vaya solucionado; sabemos y entendemos perfectamente que la adhesión de los gobiernos tanto municipal, como provincial es muy difícil porque si llegan a habilitar los locales para abrir y pasa algo el culpable va ser el gobierno», añadió.

«Pero también hay que entender la situación que pasa, el comerciante que tiene que pagar los servicios como por ejemplo los impuestos o abonar los sueldos a los empleados, es un tema muy complejo».

Asimismo indicó que están esperando novedades en esta fase cuatro donde se indicó que a partir de los protocolos de seguridad sanitaria se iban a volver a habilitar progresivamente algunos comercios. «Estamos esperando que novedades vamos a tener, porque seguramente algunos comercios se van a volver abrir con todas las medidas de seguridad».

«Hay que comenzar a pensar en algunos rubros para poder ir abriendo, porque por ejemplo en los locales del automotor nunca hubo aglomeración de gente, entonces si cada comerciante tiene un protocolo sanitario no va a ser peligrosos, porque el problema es la proliferación de la gente cuando están a todos los locales abiertos por lo que también está en cada ciudadano respetar y tomar conciencia», cerró.