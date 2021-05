Comerciantes de la zona norte piden poder trabajar

Compartir

El Grupo de Medios TVO recorrió el centro comercial del Circuito Cinco donde pudo observar que todos los locales se encuentran con las puertas cerradas debido a que no pueden trabajar por la vuelta a la Fase 1 de la cuarentena. Los comerciantes reclaman poder ejercer su actividad porque es de lo que viven y por ende deberían ser considerados “esenciales”.

“Basta de la represión comercial si se vive de eso es esencial. No sé qué piensa el gobierno de nosotros”, indicó un hombre.

Además contó que ya debe 17 mil pesos de luz, alquiler, monotributos que “aún no puedo pagar porque no me dejan trabajar”.

