Comerciantes formoseños aseguraron que tuvieron “buenas ventas” por fin de año

Pese a que el 2020 fue muy complicado, atravesado por la pandemia de coronavirus que afectó seriamente a diversos sectores, comerciantes formoseños en diálogo con el Grupo de Medios TVO, destacaron que tuvieron “buenas ventas” por fin de año, algo que superó las expectativas que tenían tras venir de meses difíciles donde en su mayoría estuvieron cerrados al público durante un tiempo.

En ese sentido, un comerciante capitalino dedicado a la venta de indumentaria y calzados aseguró que hubo mayor movimiento de clientes que durante la Navidad. “Cerramos bien el año, cumplimos con las expectativas, la gente salió, consumió, no a los valores que uno quiere pero no nos podemos quejar, dentro del año complejo para el comercio se cumplió con la expectativa por lo menos en nuestro rubro, mucha gente solía cosas que llegaban por importaciones que no habían, pero se fue adaptando a lo que hay, cuesta pero nosotros vendimos bien”, valoró.

Asimismo aseguró que antes la gente solía viajar a comprar a la ciudad vecina de Alberdi, algo que no ocurrió este fin de año debido a la pandemia. “Lo bueno de todo esto además de lo malo que trajo el virus es que la gente quedó adentro, el dinero circuló acá, no se filtró, medianamente no al 100% pero la gente compró acá a pesar de que siguen ofreciendo del otro lado pero no se puede y eso la gente lo entiende, sí se consumió bastante, se trabajó bien y la gente está consumiendo a nivel local ya sea acá únicamente y no de otras provincias porque con esto de que no se puede salir sirve a pesar de todo”.

“Nosotros trabajamos bien incluso con las restricciones cuando no se podía abrir el local, las ventas online sirvieron no en porcentajes altos pero se fueron haciendo, llegó un momento en el que nosotros directamente dejamos de vender online porque teníamos que atender a la gente física que venía al local”, recordó.

De la misma forma aseguró que los clientes siguen optando en su mayoría por realizar compras con tarjeta de crédito que con efectivo. “Hay mucha tendencia a lo electrónico de todo tipo, lo bueno sería que el banco baje sus costos porque hay plataformas que son caras pero terminan siendo baratas a la larga porque el cobro es exacto y es blanco, sin embargo el banco no, nunca muestra todo”, denunció.

En relación a si tiene preocupación de que los comercios deban volver a cerrar ante la situación sanitaria en el interior formoseño donde aumentaron los casos de coronavirus, opinó que “hay preocupación porque la gente no toma conciencia de lo que pasa, es difícil, acá le ponemos alcohol a los clientes pero muchos no quieren, las excusas más tontas que he escuchado son por ejemplo que le tienen alergia al alcohol y andan sin guantes, si tienen alergia deben usar guantes, muchos locales ponen la mesa con el termómetro, con el alcohol pero uno entra como si nada, nadie le da importancia, en los comercios por lo menos el patrón que tendría que ser un líder debería quedarse detrás de la banqueta y a cada cliente ponerle alcohol para que pueda tocar los productos, falta un poquito de empezar a atender a la gente, tomarle la temperatura, tener alcohol en gel y que cada uno que ingrese se ponga”.

De la misma forma, otra comerciante de un local de indumentaria femenina aseguró que debieron renovar el total del stock del local debido a la gran demanda que tuvieron tanto por Navidad como por Año Nuevo. “Vendimos muy bien en las fiestas, podría decir que mejor que otros años, el 24 nos quedamos sin nada, la gente compró todo lo que teníamos y tuvimos que reponer para Año Nuevo donde también vendimos muy bien, por suerte teníamos para reponer stock porque nos abastecemos de una fábrica de Corrientes que nos mandaba en el día. La gente compró lo que le gustó y nosotros agradecimos eso, nos ayudó bastante en el año difícil que tuvimos”, destacó.

